https://ria.ru/20250416/mural-2011529258.html

В Петербурге мурал с Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником

В Петербурге мурал с Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником - РИА Новости, 16.04.2025

В Петербурге мурал с Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником

Мурал с Виктором Цоем в Петербурге заклеили наклейкой с изображением Паши Техника в маске гориллы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:58:00+03:00

2025-04-16T10:58:00+03:00

2025-04-16T10:58:00+03:00

таиланд

пхукет (остров)

балашиха

виктор цой

происшествия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011528153_0:367:961:907_1920x0_80_0_0_ba2759f4683197881bcadda2e2508953.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Мурал с Виктором Цоем в Петербурге заклеили наклейкой с изображением Паши Техника в маске гориллы, передает корреспондент РИА Новости. Мурал с портретом лидера группы "Кино" находится в сквере имени Виктора Цоя в Петроградском районе, недалеко от котельной "Камчатка", где когда-то работал рок-музыкант. Во вторник поверх него появилась наклейка с портретом Паши Техника, недавно скончавшегося в Таиланде, изображенного в маске гориллы. Заметно, что наклейку пытались сорвать, но она держится крепко. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии, где и умер в начале апреля. Его похоронили 11 апреля в Балашихе, а вскоре на стене Цоя в центре Москвы появилось граффити, посвященное умершему рэперу. Позже надпись "Техник" была закрашена.

https://ria.ru/20250413/graffiti-2011018172.html

таиланд

пхукет (остров)

балашиха

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, пхукет (остров), балашиха, виктор цой, происшествия, санкт-петербург