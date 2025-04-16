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В Петербурге мурал с Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником - РИА Новости, 16.04.2025
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10:58 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/mural-2011529258.html
В Петербурге мурал с Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником
В Петербурге мурал с Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником - РИА Новости, 16.04.2025
В Петербурге мурал с Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником
Мурал с Виктором Цоем в Петербурге заклеили наклейкой с изображением Паши Техника в маске гориллы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2025
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2025-04-16T10:58:00+03:00
таиланд
пхукет (остров)
балашиха
виктор цой
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Мурал с Виктором Цоем в Петербурге заклеили наклейкой с изображением Паши Техника в маске гориллы, передает корреспондент РИА Новости. Мурал с портретом лидера группы "Кино" находится в сквере имени Виктора Цоя в Петроградском районе, недалеко от котельной "Камчатка", где когда-то работал рок-музыкант. Во вторник поверх него появилась наклейка с портретом Паши Техника, недавно скончавшегося в Таиланде, изображенного в маске гориллы. Заметно, что наклейку пытались сорвать, но она держится крепко. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии, где и умер в начале апреля. Его похоронили 11 апреля в Балашихе, а вскоре на стене Цоя в центре Москвы появилось граффити, посвященное умершему рэперу. Позже надпись "Техник" была закрашена.
https://ria.ru/20250413/graffiti-2011018172.html
таиланд
пхукет (остров)
балашиха
санкт-петербург
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таиланд, пхукет (остров), балашиха, виктор цой, происшествия, санкт-петербург
Таиланд, Пхукет (остров), Балашиха, Виктор Цой, Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге мурал с Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником

Мурал с Цоем заклеили наклейкой с изображением Паши Техника в маске гориллы

© Фото : соцсетиНаклейка с изображением Паши Техника в маске гориллы на мурале с Виктором Цоем в Санкт-Петербурге
Наклейка с изображением Паши Техника в маске гориллы на мурале с Виктором Цоем в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : соцсети
Наклейка с изображением Паши Техника в маске гориллы на мурале с Виктором Цоем в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Мурал с Виктором Цоем в Петербурге заклеили наклейкой с изображением Паши Техника в маске гориллы, передает корреспондент РИА Новости.
Мурал с портретом лидера группы "Кино" находится в сквере имени Виктора Цоя в Петроградском районе, недалеко от котельной "Камчатка", где когда-то работал рок-музыкант. Во вторник поверх него появилась наклейка с портретом Паши Техника, недавно скончавшегося в Таиланде, изображенного в маске гориллы. Заметно, что наклейку пытались сорвать, но она держится крепко.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии, где и умер в начале апреля.
Его похоронили 11 апреля в Балашихе, а вскоре на стене Цоя в центре Москвы появилось граффити, посвященное умершему рэперу. Позже надпись "Техник" была закрашена.
Поклонники Цоя приводят в порядок стену своего кумира - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Граффити на стене Цоя, посвященное Паше Технику, закрасили
13 апреля, 16:57
 
ТаиландПхукет (остров)БалашихаВиктор ЦойПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
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