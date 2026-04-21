В России будут маркировать биографии Булгакова и Высоцкого

Краткий пересказ от РИА ИИ В России будут маркировать биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого согласно закону против пропаганды наркотиков.

Также в перечень книг, содержащих подлежащих специальной маркировке, попали и другие издания из серии ЖЗЛ.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Биографию Михаила Булгакова, написанную Алексеем Варламовым, а также книгу о жизни Владимира Высоцкого авторства Владимира Новикова будут маркировать в России согласно закону против пропаганды наркотиков, следует из Отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) был опубликован отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Он был создан издателями для саморегулирования отрасли, чтобы минимизировать риски применения штрафов и выработать единую правоприменительную практику.

Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.