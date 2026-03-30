Издатели будут маркировать книги о Викторе Цое, Nirvana и The Beatles
05:52 30.03.2026 (обновлено: 05:53 30.03.2026)
Издатели будут маркировать книги о Викторе Цое, Nirvana и The Beatles
Книгу интервью с Виктором Цоем, личные дневники лидера группы Nirvana Курта Кобейна и историю легендарной группы The Beatles будут маркировать в России согласно закону против пропаганды наркотиков
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Книгу интервью с Виктором Цоем, личные дневники лидера группы Nirvana Курта Кобейна и историю легендарной группы The Beatles будут маркировать в России согласно закону против пропаганды наркотиков, следует из Отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) был опубликован отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Он был создан издателями для саморегулирования отрасли, чтобы минимизировать риски применения штрафов и выработать единую правоприменительную практику.
«
"Не имея четких критериев и во избежание штрафных санкций, издатели перестраховываются и маркируют всё, что может подпадать под действие закона: энциклопедии, толковые словари, гастрономические книги, где упоминается мак (потому что это опиат), исторические книги, биографические книги известных музыкантов и писателей. Это касается всех книг, легально введенных в оборот", - пояснила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина.
В перечне оказалась литература разных жанров, изданная после 1 августа 1990 года. Среди книг, подлежащих маркировке, оказались выпущенный в юбилейный год лидера группы "Кино" сборник "Виктор Цой. Своими словами. Книга интервью. 1983-1990", собранный "главным цоеведом страны" Виталием Калгиным, и издание подлинных дневников музыканта Курта Кобейна "Курт Кобейн. Личные дневники лидера Nirvana". Маркировке подлежит и история легендарной группы The Beatles, собранная из ранее не публиковавшихся интервью: в книге "ALL YOU NEED IS LOVE. The Beatles: устами очевидцев" Питера Брауна и Стивена Гейнса впервые представлены откровенные беседы с Полом Маккартни, Йоко Оно, Джорджем Харрисоном, Ринго Старром, их семьями, друзьями и деловыми партнерами.
Литература о других культовых музыкальных группах, таких как Blondie, LED ZEPPELIN, The Prodigy, биография в комиксах группы Black Sabbath и автобиография ее лидера Оззи Осборна, умершего в прошлом году, также оказались в перечне.
Книги о российских музыкантах тоже подпадают под вступивший в действие закон: маркировать будут историю группы "Звери" авторства фронтмена коллектива Ромы Зверя, а также "Значит, ураган. Егор Летов: опыт лирического исследования" музыкального журналиста Максима Семеляка.
Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.
Вместе с тем Минцифры России утвердило перечень литературных произведений, подлежащей маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах.
