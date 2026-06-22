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В столице Сербии состоялся концерт военных песен ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2026
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23:53 22.06.2026
В столице Сербии состоялся концерт военных песен ко Дню памяти и скорби

В Белграде прошел концерт военных песен ко Дню памяти и скорби

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГорода мира. Белград
Города мира. Белград - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В «Русском доме в Белграде» состоялся концерт военных песен «Жди меня, и я вернусь», посвященный Дню памяти и скорби — 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР.
  • На концерте прозвучали песни из кинофильмов и произведения известных исполнителей, таких как Анна Герман, Людмила Зыкина, Марк Бернес, Булат Окуджава и Виктор Цой.
  • В концерте приняли участие музыканты из России, Сербии и Белоруссии, среди которых Вячеслав Чарский, Алексей Мыкитенко, Дарья Исакович, Симонида Станкович и Воислав Перучица.
БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. В Российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде" вечером в понедельник состоялся концерт военных песен "Жди меня, и я вернусь" ко Дню памяти и скорби – 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР, передает корреспондент РИА Новости.
Музыканты из России, Сербии и Белоруссии исполнили песни из кинофильмов "Семнадцать мгновений весны", "Тишина", "Белорусский вокзал", "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Батальоны просят огня", "Проверено — мин нет" и песни Анны Герман, Людмилы Зыкиной, Марка Бернеса, Булата Окуджавы и Виктора Цоя. Концерт посетили российские соотечественники, сербы, некоторые пришли семьей.
Одну из главных партий – вокала и гитары исполнил заместитель директора "Русского дома" Вячеслав Чарский. Вместе с ним выступили лауреат международных конкурсов баянист Алексей Мыкитенко, белорусская вокалистка Дарья Исакович, сербская вокалистка Симонида Станкович и сербский пианист Воислав Перучица.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
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Вчера, 00:40
 
В миреСербияЮгославияРоссияАнна Герман (политик)Людмила ЗыкинаМарк БернесДень памяти и скорби
 
 
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