В столице Сербии состоялся концерт военных песен ко Дню памяти и скорби

Краткий пересказ от РИА ИИ В «Русском доме в Белграде» состоялся концерт военных песен «Жди меня, и я вернусь», посвященный Дню памяти и скорби — 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР.

На концерте прозвучали песни из кинофильмов и произведения известных исполнителей, таких как Анна Герман, Людмила Зыкина, Марк Бернес, Булат Окуджава и Виктор Цой.

В концерте приняли участие музыканты из России, Сербии и Белоруссии, среди которых Вячеслав Чарский, Алексей Мыкитенко, Дарья Исакович, Симонида Станкович и Воислав Перучица.

БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. В Российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде" вечером в понедельник состоялся концерт военных песен "Жди меня, и я вернусь" ко Дню памяти и скорби – 85-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР, передает корреспондент РИА Новости.

Музыканты из России Сербии и Белоруссии исполнили песни из кинофильмов "Семнадцать мгновений весны", "Тишина", "Белорусский вокзал", "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Батальоны просят огня", "Проверено — мин нет" и песни Анны Герман, Людмилы Зыкиной, Марка Бернеса, Булата Окуджавы и Виктора Цоя. Концерт посетили российские соотечественники, сербы, некоторые пришли семьей.

Одну из главных партий – вокала и гитары исполнил заместитель директора "Русского дома" Вячеслав Чарский. Вместе с ним выступили лауреат международных конкурсов баянист Алексей Мыкитенко, белорусская вокалистка Дарья Исакович, сербская вокалистка Симонида Станкович и сербский пианист Воислав Перучица.

Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Иосипа Броза Тито.