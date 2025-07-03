https://ria.ru/20250703/moskva-2026898877.html

VK Fest объявил артистов шоу VK Мегамикс в Москве

VK Fest объявил артистов шоу VK Мегамикс в Москве - РИА Новости, 03.07.2025

VK Fest объявил артистов шоу VK Мегамикс в Москве

Шоу состоится на Синей сцене 20 июля. Свои хиты исполнят Филипп Киркоров, Валерия, Серёга, Бьянка, "Непара" и Александр Шоуа, Нюша, "Винтаж", 5sta Family,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:38:00+03:00

2025-07-03T11:38:00+03:00

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технологии

москва

санкт-петербург

челябинск

филипп киркоров

валерия (алла перфилова)

виктор цой

5sta family

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Шоу состоится на Синей сцене 20 июля. Свои хиты исполнят Филипп Киркоров, Валерия, Серёга, Бьянка, "Непара" и Александр Шоуа, Нюша, "Винтаж", 5sta Family, "Инь-Ян", nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS и Татьяна Куртукова. Также выступят певица ЯНА, известная по трекам "Одинокий голубь" и "Холодно", лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец и Пётр Погодаев — он набрал популярность благодаря каверам на песни Виктора Цоя и группы "Кино".VK Мегамикс впервые представили на московском VK Fest в 2024 году — он объединил артистов разных эпох. На шоу вечные хиты и самые известные современные треки звучат в формате микса. Легенды российской поп-сцены и яркие представители новой волны выступят вечером в финальный день фестиваля."В этом году на шоу VK Мегамикс мы собрали плеяду поп-икон, песни которых актуальны вне времени. Мы обращаемся к классике — безусловным хитам, знакомым каждому поклоннику поп-музыки. К легендам в рамках шоу присоединятся и восходящие звёзды, чьи треки не утихали последние годы. Это уникальное сочетание: фрешмены, блогеры и молодые исполнители могут вдохновиться опытом культовых артистов, а взрослые зрители — снова услышать любимые песни и погрузиться в тёплые воспоминания", — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.Для гостей подготовили много сюрпризов — о них объявят со сцены во время шоу.VK Fest также анонсировал новых артистов, которые пополнили лайнап в Москве и Санкт-Петербурге. На Синей сцене в столицах выступит Ваня Дмитриенко, на Белой — Антоха MC, на Фиолетовой — Андрей Катиков и Merab Amzoevi. Кассета и РOLICE IN PARIS присоединились к диджеям электронной сцены Радио Рекорд — она в этом году появится и в Москве, наряду с уже традиционной в Петербурге.VK Fest состоялся в Челябинске, Сириусе и Казани. В ближайшие выходные фестиваль пройдёт в Санкт-Петербурге — 5 и 6 июля. Завершится VK Fest в столичных Лужниках 19 и 20 июля. Билеты и другие новости — на vkfest.ru

https://ria.ru/20250630/kazan-2026302055.html

https://ria.ru/20250701/sankt-peterburg-2026589151.html

москва

санкт-петербург

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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