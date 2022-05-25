https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790679893.html

Биография Александра Куренкова

Биография Александра Куренкова - РИА Новости, 25.05.2022

Биография Александра Куренкова

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Вячеславович Куренков... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:21

2022-05-25T17:21

2022-05-25T17:21

справки

московская область (подмосковье)

александр куренков (мчс)

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Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Вячеславович Куренков родился 2 июня 1972 года в Московской области. В 1998 году окончил Московскую государственную академию физической культуры. В 2004 году – Московский психолого-социальный институт (ныне университет). С 1995 по 1999 год работал преподавателем физической культуры в школе.В 1999 году Куренков поступил на службу в органы государственной безопасности.С 1999 по 2002 год – работал на различных должностях в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России. С 2002 по 2021 год – служил в Федеральной службе охраны (ФСО) России. С 2021 по 2022 год – помощник, затем заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 25 мая 2022 года указом президента Российской Федерации назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Александр Куренков – генерал-майор.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015).

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, московская область (подмосковье), александр куренков (мчс)