МЧС согласовало с Минобороны привлечение срочников к противопожарной службе - РИА Новости, 16.02.2026
15:16 16.02.2026 (обновлено: 15:22 16.02.2026)
МЧС согласовало с Минобороны привлечение срочников к противопожарной службе
МЧС согласовало с Минобороны привлечение срочников к противопожарной службе - РИА Новости, 16.02.2026
МЧС согласовало с Минобороны привлечение срочников к противопожарной службе
Военнослужащих по призыву смогут привлекать к работе подразделений Федеральной противопожарной службы, эта инициатива согласована с Минобороны РФ, заявил глава... РИА Новости, 16.02.2026
россия, общество, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф
Россия, Общество, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ
МЧС согласовало с Минобороны привлечение срочников к противопожарной службе

Куренков: МЧС согласовало с МО РФ привлечение срочников к работе ФПС

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЭмблема федеральной противопожарной службы
Эмблема федеральной противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Эмблема федеральной противопожарной службы . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военнослужащих по призыву смогут привлекать к работе подразделений Федеральной противопожарной службы, эта инициатива согласована с Минобороны РФ, заявил глава МЧС Александр Куренков.
"Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована", - сказал он на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Куренков добавил, что в случае поддержки данной инициативы президентом России Владимиром Путиным потребуется внесение соответствующих изменений в Федеральный закон "О пожарной безопасности".
МЧС помогло 28 странам за год, сообщил Мантуров
11 февраля, 11:39
 
11 февраля, 11:39
 
 
