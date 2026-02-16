https://ria.ru/20260216/kurenkov-2074718104.html
МЧС согласовало с Минобороны привлечение срочников к противопожарной службе
МЧС согласовало с Минобороны привлечение срочников к противопожарной службе - РИА Новости, 16.02.2026
МЧС согласовало с Минобороны привлечение срочников к противопожарной службе
Военнослужащих по призыву смогут привлекать к работе подразделений Федеральной противопожарной службы, эта инициатива согласована с Минобороны РФ, заявил глава... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:16:00+03:00
2026-02-16T15:16:00+03:00
2026-02-16T15:22:00+03:00
россия
общество
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894033359_0:281:3012:1975_1920x0_80_0_0_2eafc124c1460f65552a18d7c0224a1c.jpg
https://ria.ru/20260211/mchs-2073607379.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894033359_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_d1178a22213f9328e0dae45a34e020fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф
Россия, Общество, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ
МЧС согласовало с Минобороны привлечение срочников к противопожарной службе
Куренков: МЧС согласовало с МО РФ привлечение срочников к работе ФПС