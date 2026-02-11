https://ria.ru/20260211/kurenkov-2073607516.html
В регионах приведут в порядок более 20 тысяч защитных сооружений
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Свыше 20 тысяч защитных сооружений гражданской обороны на территории 82 регионов России приводятся в нормативное состояние, также утверждены планы приведения в готовность систем оповещения в 45 субъектах страны, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
"На сегодняшний день в 82 регионах страны разработаны и реализуются планы приведения в нормативное состояние более 20 тысяч защитных сооружений, в 45 субъектах России
утверждены планы приведения в готовность систем оповещения населения", - сообщил Куренков
на расширенном заседании итоговой коллегии министерства.
Убежища защищают людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и светового излучений), отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур при пожарах. Вместимость убежищ - от десятков до нескольких тысяч человек. Под укрытия используются преимущественно подвалы, погреба, подполья, шахты, тоннели, а также горные выработки.