11:40 11.02.2026
В регионах приведут в порядок более 20 тысяч защитных сооружений
В регионах приведут в порядок более 20 тысяч защитных сооружений
Безопасность, Россия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В регионах приведут в порядок более 20 тысяч защитных сооружений

Защитное сооружение гражданской обороны
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Свыше 20 тысяч защитных сооружений гражданской обороны на территории 82 регионов России приводятся в нормативное состояние, также утверждены планы приведения в готовность систем оповещения в 45 субъектах страны, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
"На сегодняшний день в 82 регионах страны разработаны и реализуются планы приведения в нормативное состояние более 20 тысяч защитных сооружений, в 45 субъектах России утверждены планы приведения в готовность систем оповещения населения", - сообщил Куренков на расширенном заседании итоговой коллегии министерства.
Убежища защищают людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и светового излучений), отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур при пожарах. Вместимость убежищ - от десятков до нескольких тысяч человек. Под укрытия используются преимущественно подвалы, погреба, подполья, шахты, тоннели, а также горные выработки.
Бруклинский мост в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В США вырос спрос на рынке бомбоубежищ
18 декабря 2024, 13:10
 
БезопасностьРоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
