Глава МЧС выполнил новогоднее желание девочки из Удмуртии

"Волею судьбы снял с "Елки желаний" ваш шар. С гордостью и определенным удовольствием выполнил ваше пожелание", - сказал глава МЧС Анне в ходе видеозвонка в Max.

Всероссийская акция "Елка желаний" - это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального.