Глава МЧС выполнил новогоднее желание девочки из Удмуртии
16:25 08.01.2026
Глава МЧС выполнил новогоднее желание девочки из Удмуртии
Глава МЧС РФ Александр Куренков подарил манекен-грушу для бокса 15-летней Анне из Удмуртии в рамках всероссийской акции "Елка желаний". РИА Новости, 08.01.2026
Глава МЧС выполнил новогоднее желание девочки из Удмуртии

Глава МЧС Куренков осуществил мечту 15-летней Анны о манекене-груше для бокса

Глава МЧС Александр Куренков принимает участие в акции "Елка желаний"
Глава МЧС Александр Куренков принимает участие в акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Глава МЧС Александр Куренков принимает участие в акции "Елка желаний"
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков подарил манекен-грушу для бокса 15-летней Анне из Удмуртии в рамках всероссийской акции "Елка желаний".
Перед Новым годом министр снял с елки шарики с мечтами двух мальчиков и одной девочки. Анна стала третьим ребенком, чье желание исполнил глава МЧС.
Анна начала заниматься тхэквондо для здоровья после того, как у нее начались приступы эпилепсии, сейчас у нее более 30 медалей и титулы чемпионки России и мира. Она загадала на Новый год манекен-грушу для бокса "Герман".
«
"Волею судьбы снял с "Елки желаний" ваш шар. С гордостью и определенным удовольствием выполнил ваше пожелание", - сказал глава МЧС Анне в ходе видеозвонка в Max.
Куренков поздравил девочку и ее семью с Новым годом, пожелал новых побед и спортивных успехов.
Кроме того, сотрудники МЧС подарили Анне комплект спортивного обмундирования, а председатель федерации тхэквондо МФТ Удмуртской республики Ахлиддин Нурмахмадов провёл для семьи мастер-класс и вручил девочке новое кимоно для соревнований. Также Анна с семьей посетили пожарно-спасательную часть №1 в центре Ижевска и музей МЧС.
Всероссийская акция "Елка желаний" - это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального.
