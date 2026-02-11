https://ria.ru/20260211/zhiteli-2073613935.html
Пострадавшие жители Белгорода и Курска получили 2 млрд рублей за 2025 год
Пострадавшие жители Белгорода и Курска получили 2 млрд рублей за 2025 год - РИА Новости, 11.02.2026
Пострадавшие жители Белгорода и Курска получили 2 млрд рублей за 2025 год
Пострадавшие жители Курской и Белгородской областей получили 2 миллиарда рублей в качестве материальной помощи в 2025 году, сообщил глава МЧС РФ Александр... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:02:00+03:00
2026-02-11T12:02:00+03:00
2026-02-11T12:02:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
россия
2026
МЧС: Пострадавшие жители Курской и Белгородской областей получили 2 млрд руб