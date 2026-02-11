Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие жители Белгорода и Курска получили 2 млрд рублей за 2025 год
12:02 11.02.2026
Пострадавшие жители Белгорода и Курска получили 2 млрд рублей за 2025 год
Пострадавшие жители Белгорода и Курска получили 2 млрд рублей за 2025 год - РИА Новости, 11.02.2026
Пострадавшие жители Белгорода и Курска получили 2 млрд рублей за 2025 год
Пострадавшие жители Курской и Белгородской областей получили 2 миллиарда рублей в качестве материальной помощи в 2025 году, сообщил глава МЧС РФ Александр... РИА Новости, 11.02.2026
Пострадавшие жители Белгорода и Курска получили 2 млрд рублей за 2025 год

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пострадавшие жители Курской и Белгородской областей получили 2 миллиарда рублей в качестве материальной помощи в 2025 году, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.
"Кроме того, пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей оказана помощь на сумму свыше 2 миллиардов рублей", - сказал он на заседании расширенной коллегии МЧС РФ.
Правительство выделило дополнительные средства для Курской области
ПроисшествияБелгородская областьРоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
