Глава МЧС России подарил 13-летнему Макару мягкие игрушки хоккейных клубов

Глава МЧС РФ поздравил мальчика и его маму и пожелал осуществления в Новом году самых заветных желаний.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.