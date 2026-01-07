Рейтинг@Mail.ru
Глава МЧС России подарил 13-летнему Макару мягкие игрушки хоккейных клубов
10:25 07.01.2026
Глава МЧС России подарил 13-летнему Макару мягкие игрушки хоккейных клубов
россия
новосибирск
москва
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
россия
новосибирск
москва
россия, новосибирск, москва, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Новосибирск, Москва, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков подарил мягкие игрушки хоккейных клубов, шлем и перчатки 13-летнему Макару из Новосибирска в рамках всероссийской акции "Елка желаний".
Перед Новым годом министр снял с елки шарики с мечтами двух мальчиков и одной девочки. Макар, чье желание глава МЧС исполнил вторым, загадал мягкую игрушку хоккейного клуба.
Сотрудники МЧС России отвезли мальчика на пожарном автомобиле на матч его любимой хоккейной команды "Сибирь" в новой "Сибирь-Арене" в Новосибирске. После игры школьника пригласили в раздевалку к хоккеистам, где капитан команды Сергей Широков подарил ему фирменные игрушки и атрибутику клуба, а остальные игроки оставили автографы и поблагодарили за поддержку. Нападающий "Сибири" канадец Тейлор Бек также подарил мальчику свою клюшку с долгожданным автографом.
Затем Макар прибыл в Москву, где посетил Государственный музей спорта и каток на Красной площади, на котором прошел международный хоккейный турнир, посвященный 35-летию МЧС России.
Куренков пригласил Макара поучаствовать в открытии турнира, а затем вручил ему подарки: хоккейные шлем, перчатки, мягкие игрушки — символы хоккейных клубов КХЛ, а также другие памятные сувениры.
Глава МЧС РФ поздравил мальчика и его маму и пожелал осуществления в Новом году самых заветных желаний.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Россия, Новосибирск, Москва
 
 
