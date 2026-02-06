Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал Путину о ситуации в Белгородской области после атак ВСУ
06.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 06.02.2026
Гладков рассказал Путину о ситуации в Белгородской области после атак ВСУ
Гладков рассказал Путину о ситуации в Белгородской области после атак ВСУ - РИА Новости, 06.02.2026
Гладков рассказал Путину о ситуации в Белгородской области после атак ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что лично информировал президента и ряд ключевых министров о последствиях обстрела ВСУ и ходе... РИА Новости, 06.02.2026
Гладков рассказал Путину о ситуации в Белгородской области после атак ВСУ

Гладков рассказал Путину и министрам ситуации в Белгородской области после атак

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что лично информировал президента и ряд ключевых министров о последствиях обстрела ВСУ и ходе восстановительных работ в регионе, подчеркнув, что вся необходимая помощь области оказывается.
Губернатор сообщал, что в ночь на пятницу Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ, есть повреждения, восстановительные работы шли всю ночь.
"Ночью докладывал министру энергетики Сергею Евгеньевичу Цивилеву. Докладывал несколько раз... Несколько раз докладывал министру строительства (Иреку) Файзуллину. Несколько раз докладывал Хуснуллину Марату Шакирзяновичу, доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Поэтому вся необходимая помощь нам оказывается", - сказал Гладков во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос о недостаточном, по мнению некоторых жителей, освещении событий в федеральных СМИ.
Он также отметил, что докладывал вице-премьеру Александру Новаку и находится на постоянной связи с министром по чрезвычайным ситуациям Александром Куренковым, который оперативно реагировал на запросы региональной администрации, обеспечив доставку дополнительного оборудования для восстановления электросетей.
Гладков также объяснил сдержанность в публичных комментариях и эфирах тем, что противник внимательно следит за открытой информацией. Он отметил, что федеральные каналы берут новости региона, но главным для власти остается скорейшее восстановление инфраструктуры в условиях морозов и постоянной угрозы повторных обстрелов.
