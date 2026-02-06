Гладков рассказал Путину о ситуации в Белгородской области после атак ВСУ

БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что лично информировал президента и ряд ключевых министров о последствиях обстрела ВСУ и ходе восстановительных работ в регионе, подчеркнув, что вся необходимая помощь области оказывается.

Гладков также объяснил сдержанность в публичных комментариях и эфирах тем, что противник внимательно следит за открытой информацией. Он отметил, что федеральные каналы берут новости региона, но главным для власти остается скорейшее восстановление инфраструктуры в условиях морозов и постоянной угрозы повторных обстрелов.