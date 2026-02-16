Рейтинг@Mail.ru
Глава МЧС рассказал о компенсации регионам за размещение людей в ПВР - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/pvr-2074741546.html
Глава МЧС рассказал о компенсации регионам за размещение людей в ПВР
Глава МЧС рассказал о компенсации регионам за размещение людей в ПВР - РИА Новости, 16.02.2026
Глава МЧС рассказал о компенсации регионам за размещение людей в ПВР
Более 60 регионов России получили в 2025 году свыше 14 миллиардов рублей для компенсации расходов на людей, оказавшихся в пунктах временного размещения, заявил... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:41:00+03:00
2026-02-16T16:41:00+03:00
россия
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877036770_0:246:3085:1981_1920x0_80_0_0_4237863ce0c7626dddd4cdf7fb9ffc8d.jpg
https://ria.ru/20260213/pvr-2074063693.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877036770_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_c99af8e8a4b67faf77135c72c954be4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, общество
Россия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ, Общество
Глава МЧС рассказал о компенсации регионам за размещение людей в ПВР

Куренков: более 23 тысяч эвакуированных из зон боевых действий остаются в ПВР

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПункт временного размещения эвакуированных из зон боевых действий
Пункт временного размещения эвакуированных из зон боевых действий - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Пункт временного размещения эвакуированных из зон боевых действий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 60 регионов России получили в 2025 году свыше 14 миллиардов рублей для компенсации расходов на людей, оказавшихся в пунктах временного размещения, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
Куренков отметил, что в соответствии с поручениями правительства МЧС продолжает работу по возмещению расходов регионов на размещение и питание людей, находящихся в пунктах временного размещения - это более 23 тысяч граждан, из которых около 5 тысяч детей.
"На сегодняшний день 64 субъекта получили компенсацию на общую сумму свыше 14 миллиардов рублей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Волгограде после атаки ВСУ организовали ПВР
13 февраля, 03:11
 
РоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала