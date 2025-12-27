Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025
13:07 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/glava-2065046266.html
МЧС рассказало, кто несет ответственность за пожарную безопасность в домах
МЧС рассказало, кто несет ответственность за пожарную безопасность в домах - РИА Новости, 27.12.2025
МЧС рассказало, кто несет ответственность за пожарную безопасность в домах
Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах должна лежать на собственниках и жильцах, в 2025 году в огне погибли почти 4,4... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T13:07:00+03:00
2025-12-27T13:07:00+03:00
россия
рсфср
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20251227/putin-2065002769.html
https://ria.ru/20251227/putin-2065002640.html
россия
рсфср
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
1920
1920
true
россия, рсфср, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, РСФСР, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало, кто несет ответственность за пожарную безопасность в домах

Куренков: ответственность за пожарную безопасность в домах несут жильцы

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах должна лежать на собственниках и жильцах, в 2025 году в огне погибли почти 4,4 тысячи человек, рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков в интервью РИА Новости в День спасателя России, который отмечается 27 декабря.
"В настоящее время должностные лица государственного пожарного надзора не наделены правом проводить обследования и проверки жилых помещений для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. Когда речь идет о пожарной безопасности жилья, ответственность – на собственниках и жильцах", - сказал министр.
Путин отметил внедрение в работу МЧС программ с элементами ИИ
Путин отметил внедрение в работу МЧС программ с элементами ИИ
00:11
Он отметил, что за 10 месяцев 2025 года в жилых домах зарегистрировано более 48,5 тысячи пожаров.
"Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В огне погибли 4381 человек – снижение почти на 14%, в том числе 210 несовершеннолетних – снижение на 23%, 4246 человек травмированы – это почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - заключил Куренков.
Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России.
Путин заявил, что на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней
Путин заявил, что на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней
00:09
 
РоссияРСФСРАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Версия 2023.1 Beta
