МЧС рассказало, кто несет ответственность за пожарную безопасность в домах
МЧС рассказало, кто несет ответственность за пожарную безопасность в домах - РИА Новости, 27.12.2025
МЧС рассказало, кто несет ответственность за пожарную безопасность в домах
Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах должна лежать на собственниках и жильцах, в 2025 году в огне погибли почти 4,4... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T13:07:00+03:00
2025-12-27T13:07:00+03:00
2025-12-27T13:07:00+03:00
россия
рсфср
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
рсфср
Новости
ru-RU
МЧС рассказало, кто несет ответственность за пожарную безопасность в домах
Куренков: ответственность за пожарную безопасность в домах несут жильцы
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах должна лежать на собственниках и жильцах, в 2025 году в огне погибли почти 4,4 тысячи человек, рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков в интервью РИА Новости в День спасателя России, который отмечается 27 декабря.
"В настоящее время должностные лица государственного пожарного надзора не наделены правом проводить обследования и проверки жилых помещений для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. Когда речь идет о пожарной безопасности жилья, ответственность – на собственниках и жильцах", - сказал министр.
Он отметил, что за 10 месяцев 2025 года в жилых домах зарегистрировано более 48,5 тысячи пожаров.
"Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В огне погибли 4381 человек – снижение почти на 14%, в том числе 210 несовершеннолетних – снижение на 23%, 4246 человек травмированы – это почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - заключил Куренков
.
Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР
"Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ
27 декабря было объявлено Днем спасателя России.