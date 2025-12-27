МЧС рассказало, кто несет ответственность за пожарную безопасность в домах

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах должна лежать на собственниках и жильцах, в 2025 году в огне погибли почти 4,4 тысячи человек, рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков в интервью РИА Новости в День спасателя России, который отмечается 27 декабря.

"В настоящее время должностные лица государственного пожарного надзора не наделены правом проводить обследования и проверки жилых помещений для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. Когда речь идет о пожарной безопасности жилья, ответственность – на собственниках и жильцах", - сказал министр.

Он отметил, что за 10 месяцев 2025 года в жилых домах зарегистрировано более 48,5 тысячи пожаров.

"Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В огне погибли 4381 человек – снижение почти на 14%, в том числе 210 несовершеннолетних – снижение на 23%, 4246 человек травмированы – это почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - заключил Куренков