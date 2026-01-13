https://ria.ru/20260113/smi-2067588818.html
Куренков отметил высокий профессионализм СМИ при освещении ЧС
Куренков отметил высокий профессионализм СМИ при освещении ЧС
Глава МЧС РФ Александр Куренков поздравил журналистов с Днем российской печати, отметив их высокий профессионализм, оперативность в работе и доверительное... РИА Новости, 13.01.2026
россия
