Куренков отметил высокий профессионализм СМИ при освещении ЧС
13:52 13.01.2026 (обновлено: 13:53 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/smi-2067588818.html
Куренков отметил высокий профессионализм СМИ при освещении ЧС
Глава МЧС РФ Александр Куренков поздравил журналистов с Днем российской печати, отметив их высокий профессионализм, оперативность в работе и доверительное... РИА Новости, 13.01.2026
общество, россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков отметил высокий профессионализм СМИ при освещении ЧС

Глава МЧС Куренков отметил профессионализм и оперативную работу СМИ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Куренков
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Александр Куренков. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков поздравил журналистов с Днем российской печати, отметив их высокий профессионализм, оперативность в работе и доверительное партнерство.
МЧС России сложились многолетние традиции работы со средствами массовой информации. Это уже не просто плодотворное сотрудничество, а доверительное партнерство и настоящая дружба. Вы с нами во всех, даже сложных, ситуациях и ЧП. В своих статьях, интервью, теле- и радиопрограммах вы рассказываете не только о пожарах и чрезвычайных ситуациях, но и о настоящих героях на службе МЧС России. Делаете это всегда интересно, честно и убедительно", - говорится в поздравлении Куренкова в мессенджере Мах.
Министр поблагодарил журналистов за их высокий профессионализм, оперативность и внимание к деталям в работе. "Уверен, мы и дальше будем укреплять наше сотрудничество. Впереди новые важные темы, интересные сюжеты, поводы для гордости. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и новых профессиональных достижений", - заключил Куренков.
ОбществоРоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
