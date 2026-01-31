Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС грозит до 15 лет лишения свободы по делу о взятке

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заместителю начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игорю Сосунову по делу о получении взятки грозит до 15 лет лишения свободы в соответствии с уголовным кодексом РФ.