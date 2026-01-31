Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС грозит до 15 лет лишения свободы по делу о взятке

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заместителю начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игорю Сосунову по делу о получении взятки грозит до 15 лет лишения свободы в соответствии с уголовным кодексом РФ.
Вменяемой Сосунову частью 6 статьи 290 УК РФ предусмотрено наказание от штрафа (в размере от 3 до 5 миллионов рублей) до лишения свободы на 15 лет.
Замоскворецкий суд Москвы в субботу арестовал Сосунова.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, вместе с Сосуновым задержали главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова. Согласно данным суда, в отношении Посохова избрали домашний арест по аналогичной статье. Ему также грозит до 15 лет лишения свободы.
В пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что ведомство проводит системную работу по выявлению и пресечению любой противоправной деятельности, в том числе по противодействию коррупции, - это принципиальная позиция главы МЧС России Александра Куренкова. Вместе с тем в министерстве заявили, что не в праве давать комментарии в период, когда проводятся следственные действия.