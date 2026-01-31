Рейтинг@Mail.ru
Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС грозит до 15 лет лишения свободы по делу о взятке
21:08 31.01.2026
Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС грозит до 15 лет лишения свободы по делу о взятке
Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС грозит до 15 лет лишения свободы по делу о взятке - РИА Новости, 31.01.2026
Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС грозит до 15 лет лишения свободы по делу о взятке
Заместителю начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игорю Сосунову по... РИА Новости, 31.01.2026
2026
РИА Новости
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС грозит до 15 лет лишения свободы по делу о взятке

Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС Сосунову грозит до 15 лет лишения свободы

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЗамглавы ВНИИ ГОЧС МЧС Игорь Сосунов в зале суда
Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС Игорь Сосунов в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС Игорь Сосунов в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заместителю начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игорю Сосунову по делу о получении взятки грозит до 15 лет лишения свободы в соответствии с уголовным кодексом РФ.
Вменяемой Сосунову частью 6 статьи 290 УК РФ предусмотрено наказание от штрафа (в размере от 3 до 5 миллионов рублей) до лишения свободы на 15 лет.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На Урале арестовали фигуранта дела о взятке на поставку медоборудования
23 января, 22:41
Замоскворецкий суд Москвы в субботу арестовал Сосунова.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, вместе с Сосуновым задержали главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова. Согласно данным суда, в отношении Посохова избрали домашний арест по аналогичной статье. Ему также грозит до 15 лет лишения свободы.
В пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что ведомство проводит системную работу по выявлению и пресечению любой противоправной деятельности, в том числе по противодействию коррупции, - это принципиальная позиция главы МЧС России Александра Куренкова. Вместе с тем в министерстве заявили, что не в праве давать комментарии в период, когда проводятся следственные действия.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Представитель Минобороны Никитин получил взятку в два миллиона рублей
29 января, 23:28
 
