Отток кадров из-за низкой зарплаты остается проблемой МЧС, заявил Куренков - РИА Новости, 16.02.2026
15:42 16.02.2026
Отток кадров из-за низкой зарплаты остается проблемой МЧС, заявил Куренков
Отток кадров из-за низкой зарплаты остается проблемой МЧС, заявил Куренков
Отток кадров из-за низкой зарплаты остается проблемой МЧС, заявил Куренков

© Фото : предоставлено МЧС России Глава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : предоставлено МЧС России
Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отток кадров из-за низкой зарплаты остается проблемой МЧС РФ, сообщил глава министерства Александр Куренков.
"Одной из проблем для министерства по-прежнему остается отток кадров из реагирующих подразделений. Основная причина – низкий уровень оплаты труда как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки и практического опыта", - сказал Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
В этой связи, добавил глава МЧС, министерство совместно с Минфином России прорабатывает увеличение объемов финансирования для повышения денежного вознаграждения личного состава.
Эмблема федеральной противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
МЧС согласовало с Минобороны привлечение срочников к противопожарной службе
