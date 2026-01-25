Рейтинг@Mail.ru
На Камчатку доставили спецтехнику для ликвидации последствий циклона - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/kamchatka-2070147538.html
На Камчатку доставили спецтехнику для ликвидации последствий циклона
На Камчатку доставили спецтехнику для ликвидации последствий циклона - РИА Новости, 25.01.2026
На Камчатку доставили спецтехнику для ликвидации последствий циклона
Дополнительная тяжелая спецтехника доставлена на Камчатку для ликвидации последствий циклона, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T09:42:00+03:00
2026-01-25T09:42:00+03:00
происшествия
россия
камчатка
александр куренков
владимир солодов
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068778884_0:187:3070:1914_1920x0_80_0_0_5562d6d6b2383375e72c5f28b1e16373.jpg
https://ria.ru/20260123/zemletryasenie-2069873028.html
россия
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068778884_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_23f215269ded55534aca200f9788a394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, камчатка, александр куренков, владимир солодов, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Камчатка, Александр Куренков, Владимир Солодов, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатку доставили спецтехнику для ликвидации последствий циклона

На Камчатку для ликвидации последствий циклона доставили дополнительную технику

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТранспортный коллапс в Петропавловске-Камчатском
Транспортный коллапс в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Транспортный коллапс в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Дополнительная тяжелая спецтехника доставлена на Камчатку для ликвидации последствий циклона, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Самолетами ИЛ-76 чрезвычайного ведомства доставлены погрузчик, снегоходы и вездеходы, а также снегоуборщики для ликвидации последствий циклона, который обрушился на Камчатский край", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что мероприятия организованы по поручению правительства РФ и распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова.
Ранее о критической ситуации, сложившейся после серии циклонов с аномальными снегопадами, глава Камчатки Владимир Солодов сообщил президенту России Владимиру Путину, попросив о федеральной помощи и получив поддержку.
Извержение вулкана Ключевская Сопка в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дрожит вся планета: новое землетрясение у берегов Камчатки пугает ученых
23 января, 15:45
 
ПроисшествияРоссияКамчаткаАлександр КуренковВладимир СолодовВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала