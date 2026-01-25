https://ria.ru/20260125/kamchatka-2070147538.html
На Камчатку доставили спецтехнику для ликвидации последствий циклона
На Камчатку доставили спецтехнику для ликвидации последствий циклона - РИА Новости, 25.01.2026
На Камчатку доставили спецтехнику для ликвидации последствий циклона
Дополнительная тяжелая спецтехника доставлена на Камчатку для ликвидации последствий циклона, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.01.2026
происшествия
россия
камчатка
александр куренков
владимир солодов
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
