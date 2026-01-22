Первая партия снегоуборочной техники прибыла на Камчатку с Сахалина

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 янв – РИА Новости. Первая партия снегоуборочной техники для ликвидации последствий снегопадов поступила в Камчатский край из Сахалинской области воздушным путём, сообщил губернатор края Владимир Солодов.
Глава региона также отметил, что ожидается график вылета борта военно-транспортной авиации, который доставит из Москвы 10 снегоуборочных машин, бульдозеров и экскаваторов. Эта техника, как подчеркнул Солодов, является безвозмездной помощью и останется в крае для пополнения автопарка. Планируется ещё один рейс МЧС из Владивостока с техникой от Приморского края. Вся поступившая спецтехника будет сразу направлена на расчистку улиц. Солодов поблагодарил руководство страны и регионы за оказанную помощь.
"По поручению правительства Российской Федерации и распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова борт ведомственного самолета ИЛ-76 доставил на Камчатку два погрузчика и навесное оборудование к ним для оказания помощи в ликвидации снежного циклона", - сообщила пресс-служба.
В настоящее время на полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился с 12 по 16 января. В Петропавловске-Камчатском объявлен режим ЧС. По сообщению администрации города, в городе постепенно восстанавливается автобусное сообщение. По информации экстренных служб, в результате схода снежных масс с крыш в городе 15 января погибли два человека.