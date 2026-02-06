https://ria.ru/20260206/bespilotniki-2072767828.html
Глава МЧС призвал активно применять дроны для борьбы с лесными пожарами
Глава МЧС призвал активно применять дроны для борьбы с лесными пожарами - РИА Новости, 06.02.2026
Глава МЧС призвал активно применять дроны для борьбы с лесными пожарами
Беспилотники необходимо более активно применять для борьбы с лесными пожарами в трудной горной местности, считает глава МЧС России Александр Куренков. РИА Новости, 06.02.2026
Куренков призвал активнее применять беспилотники для борьбы с лесными пожарами
МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Беспилотники необходимо более активно применять для борьбы с лесными пожарами в трудной горной местности, считает глава МЧС России Александр Куренков.
В ходе рабочей поездки в Дагестан он обратил внимание на то, что в республике в прошлом году произошел рост природных пожаров в 10 раз, в основном в труднодоступной местности, где нет проездов и источников воды.
"Анализ мер по ликвидации возгораний показал, что необходимо активнее задействовать новые технологии, беспилотную авиацию", - сказал Куренков журналистам.
Он поблагодарил главу республики Сергея Меликова за проработку вопросов по закупке дополнительных беспилотников для этих целей.
Во время рабочей встречи министр и глава Дагестана проанализировали готовность региона к предстоящим сезонным рискам, определили меры по усилению безопасности территорий и населения республики.
Глава МЧС также проверил готовность пожарно-спасательных подразделений МЧС, Центра управления в кризисных ситуациях, службы "112", центрального пункта пожарной связи. "В рабочих поездках в регионы я всегда проверяю готовность сил и средств РСЧС (Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации ЧС) к реагированию на возможные риски. Оцениваю комплексно и считаю важным сделать это лично. Не всегда из докладов можно узнать реальную ситуацию на местах", - сказал Куренков.