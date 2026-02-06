Глава МЧС призвал активно применять дроны для борьбы с лесными пожарами

МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Беспилотники необходимо более активно применять для борьбы с лесными пожарами в трудной горной местности, считает глава МЧС России Александр Куренков.

В ходе рабочей поездки в Дагестан он обратил внимание на то, что в республике в прошлом году произошел рост природных пожаров в 10 раз, в основном в труднодоступной местности, где нет проездов и источников воды.

"Анализ мер по ликвидации возгораний показал, что необходимо активнее задействовать новые технологии, беспилотную авиацию", - сказал Куренков журналистам.

Он поблагодарил главу республики Сергея Меликова за проработку вопросов по закупке дополнительных беспилотников для этих целей.

Во время рабочей встречи министр и глава Дагестана проанализировали готовность региона к предстоящим сезонным рискам, определили меры по усилению безопасности территорий и населения республики.