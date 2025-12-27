https://ria.ru/20251227/kurenkov-2065004998.html
Куренков поздравил спасателей с профессиональным праздником
россия, рсфср, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, РСФСР, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков поздравил спасателей с профессиональным праздником
Куренков поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с Днем спасателя России и 35-летием со дня основания министерства, пожелав крепкого здоровья, благополучия и мирной службы.
27 декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР
"Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ
27 декабря было объявлено Днем спасателя России.
"Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Примите искренние поздравления с Днем спасателя и 35-летием со дня основания МЧС
России! История ведомства – это живая летопись мужества, самоотверженности и неизменной готовности прийти на помощь. МЧС России играет важную роль в обеспечении национальной безопасности, сохранении жизни и здоровья граждан, снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций. Выстроенная за десятилетия служба способна отвечать новейшим вызовам времени, позволяет действовать быстро и точно. Сегодня в МЧС России десятки профессий и специальностей и одна благородная миссия - спасение", - говорится в сообщении министерства.
Глава ведомства отметил, что международный опыт и передовые отечественные разработки позволяют шире взглянуть на цифровые платформы, внедрение искусственного интеллекта, а также беспилотных систем и робототехники. "Развитие технологий требует постоянно совершенствовать подходы к новым вызовам. В первую очередь, развитие системы предупреждения и информирования. Уходящий год подтвердил: профилактика – ключ к снижению рисков", - подчеркнул Куренков
Особые слова признания и уважения министр выразил ветеранам. "Ваша преданность делу и жизненная мудрость воспитали плеяду профессионалов, достойно продолжающих традиции. Низкий вам поклон", - отметил он.
"За этим юбилеем – миллионы часов дежурств и выездов, благодарностей от людей, которым вы помогли. В книге славы МЧС России – восемь героев Российской Федерации и более 1,8 тысячи сотрудников, удостоенных государственных наград. Спасибо за верность долгу, выдержку и смелость! Желаю всем сотрудникам МЧС России крепкого здоровья, благополучия и мирной службы. С 35-летием, МЧС России!", - заключил глава министерства.