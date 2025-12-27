Куренков поздравил спасателей с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с Днем спасателя России и 35-летием со дня основания министерства, пожелав крепкого здоровья, благополучия и мирной службы.

Особые слова признания и уважения министр выразил ветеранам. "Ваша преданность делу и жизненная мудрость воспитали плеяду профессионалов, достойно продолжающих традиции. Низкий вам поклон", - отметил он.

"За этим юбилеем – миллионы часов дежурств и выездов, благодарностей от людей, которым вы помогли. В книге славы МЧС России – восемь героев Российской Федерации и более 1,8 тысячи сотрудников, удостоенных государственных наград. Спасибо за верность долгу, выдержку и смелость! Желаю всем сотрудникам МЧС России крепкого здоровья, благополучия и мирной службы. С 35-летием, МЧС России!", - заключил глава министерства.