В МЧС рассказали о затоплениях в населенных пунктах в прошлом году
11:38 11.02.2026
В МЧС рассказали о затоплениях в населенных пунктах в прошлом году
В МЧС рассказали о затоплениях в населенных пунктах в прошлом году - РИА Новости, 11.02.2026
В МЧС рассказали о затоплениях в населенных пунктах в прошлом году
Свыше 480 населенных пунктов в 56 субъектах РФ была подтоплены в 2025 году, что значительно меньше показателей 2024 года, заявил министр МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 11.02.2026
2026
Новости
россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В МЧС рассказали о затоплениях в населенных пунктах в прошлом году

В России в 2025 году были затоплены свыше 480 населенных пунктов

Подтопленный населенный пункт в Якутии
Подтопленный населенный пункт в Якутии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Ильяна Ачикасова
Перейти в медиабанк
Подтопленный населенный пункт в Якутии. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Свыше 480 населенных пунктов в 56 субъектах РФ была подтоплены в 2025 году, что значительно меньше показателей 2024 года, заявил министр МЧС Александр Куренков.
"Вместе с тем были подтоплены 486 населенных пунктов в 56 субъектах, что на 68% меньше значений прошлого года", - заявил глава МЧС на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Глава Приамурья обсудил с жителями Ивановского округа дороги и паводок
7 августа 2025, 12:34
 
Россия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
 
 
