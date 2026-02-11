https://ria.ru/20260211/zatopleniya-2073606779.html
В МЧС рассказали о затоплениях в населенных пунктах в прошлом году
Свыше 480 населенных пунктов в 56 субъектах РФ была подтоплены в 2025 году, что значительно меньше показателей 2024 года, заявил министр МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 11.02.2026
В МЧС рассказали о затоплениях в населенных пунктах в прошлом году
В России в 2025 году были затоплены свыше 480 населенных пунктов