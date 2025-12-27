Александр Куренков: Россия стала лидером по оказанию гуманитарной помощи

Двадцать седьмого декабря российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник и 35-летие министерства. О работе МЧС России за этот период, основных итогах его деятельности и перспективах развития рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Куренков. Беседовал Виктор Бельцов.

— Александр Вячеславович, какие основные результаты деятельности МЧС России за 35 лет с его создания на международном уровне?

— Наша страна признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи и безвозмездного содействия в разных точках земного шара. География участия России в гуманитарных операциях охватывает без преувеличения всю планету. За 35 лет МЧС России провело более 600 операций чрезвычайной направленности в около 140 странах мира. Среди мероприятий по чрезвычайному гуманитарному реагированию за рубежом наибольшую долю занимают операции по доставке грузов гумпомощи. За 35 лет доставлено почти 465 тысяч тонн гуманитарных грузов.

— Каковы планы по созданию национальных центров управления в кризисных ситуациях в других странах на 2026 год? Какими возможностями располагает российский НЦУКС и перспективные планы его развития?

— Главное управление "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" является ключевым элементом системы оперативного управления при решении задач предупреждения и ликвидации ЧС. Он представляет собой интеллектуальный многоуровневый управляющий комплекс, который функционирует в круглосуточном режиме и осуществляет координацию действий органов управления и сил РСЧС при реагировании на ЧС и происшествия. Специалисты ведут непрерывный мониторинг обстановки на территории страны и за рубежом, обмениваются информацией с органами управления для поддержки принятия управленческих решений.

В рамках реализации национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го МЧС России ведет цифровую трансформацию системы управления РСЧС. Результатом этой работы будет создание и внедрение государственной информационной системы "Автоматизированная информационно-управляющая система единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС". Информационное взаимодействие в области защиты населения и территорий будет выстроено в цифровом формате. Внедрение системы позволит нам выйти на более высокий уровень в рамках прогнозирования ЧС и принятия необходимых управленческих решений для обеспечения безопасности населения.

Кроме того, осуществляется модернизация средств приема и развитие технических и программных средств сбора и обработки данных дистанционного зондирования Земли из космоса для космических аппаратов нового поколения.

МЧС России большое внимание уделяет развитию международного сотрудничества для оперативного обмена информацией по предупреждению и ликвидации последствий ЧС различного характера. У нас уже подписаны и находятся в работе соответствующие регламенты с чрезвычайными ведомствами иностранных государств и международных организаций. Такую работу считаем очень важной и обязательно будем наращивать потенциал. В будущем году будем прорабатывать вопрос создания типовых центров управления в кризисных ситуациях и подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Африканском континенте, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

— Какие планы у министерства на 2026 год в области международного сотрудничества?

— В следующем году мы организуем очередной Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность — 2026" и ждем наших коллег в качестве и наблюдателей, и участников.

Иностранные специалисты приглашены на Международную научно-практическую конференцию "Фестиваль водолазных профессий "Русский лед — 2026".

Будем реализовывать планы совместных мероприятий, подписанные

с чрезвычайными службами Азербайджана, Узбекистана, Китая, Монголии, Индии, КНДР, а также в рамках Совместной коллегии МЧС Республики Беларусь, МЧС Республики Казахстан и МЧС России, МГС по ЧС и ОДКБ.

Предстоит подготовка к совместным учениям чрезвычайных ведомств прикаспийских государств. В Санкт-Петербурге пройдет заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ.

Состоятся учения спасательных подразделений чрезвычайных ведомств, входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, "Скала-2026".

Ведомство продолжит развивать и обеспечивать деятельность Российско-сербского гуманитарного центра, Российско-армянского центра гуманитарного реагирования и Регионального российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля.

Будем работать над реализацией проекта по оказанию технической помощи КНДР, которая включает в себя поставку пожарно-спасательной техники и подготовку северокорейских специалистов в вузах МЧС России.

Возобновим реализацию совместного проекта с ВОЗ, а также проведение ресертификации аэромобильного госпиталя отряда "Центроспас" по стандартам этой международной организации. Предстоят мероприятия в рамках председательства России в Региональной группе ИНСАРАГ (Европа, Африка, Ближний Восток).

— Планируется ли в 2026-м модернизация действующих систем оповещения населения в приграничных районах России с учетом опыта проведения СВО и по всей стране? Что уже удалось сделать в этом году?

— Системы оповещения населения являются основным и наиболее эффективным средством доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации. Их создание, реконструкцию и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию осуществляют органы государственной власти субъектов, органы местного самоуправления и организации, эксплуатирующие опасные объекты. МЧС России осуществляет координацию данной работы. В нашей стране системы оповещения населения создаются и реконструируются на базе современных технических средств оповещения отечественного производства. При этом основной вектор развития систем оповещения направлен на их цифровизацию, а также замену устаревших электромеханических сирен на более эффективные речевоспроизводящие установки.

— Когда информация о защитных сооружениях гражданской обороны будет доступна на "Госуслугах" во всех регионах России?

— Для апробации данной инициативы был запущен и функционирует пилотный проект для жителей Белгорода и Шебекинского района Белгородской области. Они выбраны с учетом приграничного расположения и регулярных террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины на мирное население. Мера уже доказала свою эффективность. В настоящее время рассматривается вопрос ее применения на всей территории Российской Федерации. Одновременно в субъектах страны разрабатываются интерактивные карты укрытий, которые доступны всем гражданам на сайтах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны.

— Планируется ли наделить органы государственного пожарного надзора правом проведения обследований и проверки жилых помещений на соответствие нормам пожарной безопасности? Если да, то почему и в какие сроки?