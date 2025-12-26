Рейтинг@Mail.ru
Глава МЧС рассказал о готовности метро при возникновении опасностей - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/mchs-2064755843.html
Глава МЧС рассказал о готовности метро при возникновении опасностей
Глава МЧС рассказал о готовности метро при возникновении опасностей - РИА Новости, 26.12.2025
Глава МЧС рассказал о готовности метро при возникновении опасностей
Объекты метрополитенов в РФ остаются в полной мере готовыми для защиты населения от возможных опасностей, заявил глава МЧС России Александр Куренков. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T03:24:00+03:00
2025-12-26T03:24:00+03:00
россия
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064346449_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_9ee4e1f4be4275033c24750c30dde7e3.jpg
https://ria.ru/20251225/mchs-2064717074.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064346449_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_98ba34331a3626388bbb21e1e240c67c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава МЧС рассказал о готовности метро при возникновении опасностей

Глава МЧС Куренков: метро готово к выполнению мероприятий по защите людей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Куренков
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Александр Куренков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объекты метрополитенов в РФ остаются в полной мере готовыми для защиты населения от возможных опасностей, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
"Объекты метрополитенов были и остаются в полной мере готовыми к выполнению мероприятий по защите населения от возможных опасностей при их возникновении", - заявил министр в интервью "Российской газете".
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
МЧС обучает ИИ определять место возникновения и возможную причину пожара
Вчера, 19:51
 
РоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала