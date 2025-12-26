https://ria.ru/20251226/mchs-2064755843.html
Глава МЧС рассказал о готовности метро при возникновении опасностей
Глава МЧС рассказал о готовности метро при возникновении опасностей - РИА Новости, 26.12.2025
Глава МЧС рассказал о готовности метро при возникновении опасностей
Объекты метрополитенов в РФ остаются в полной мере готовыми для защиты населения от возможных опасностей, заявил глава МЧС России Александр Куренков. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T03:24:00+03:00
2025-12-26T03:24:00+03:00
2025-12-26T03:24:00+03:00
россия
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064346449_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_9ee4e1f4be4275033c24750c30dde7e3.jpg
https://ria.ru/20251225/mchs-2064717074.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064346449_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_98ba34331a3626388bbb21e1e240c67c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава МЧС рассказал о готовности метро при возникновении опасностей
Глава МЧС Куренков: метро готово к выполнению мероприятий по защите людей