На пляжах Анапы и Темрюкского района не обнаружили новых выбросов мазута

КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района с 9 по 16 января, Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района с 9 по 16 января, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

« "В Анапе Темрюкском районе за неделю с 9 по 16 января не зафиксировано выбросов нефтепродуктов. Это результаты ежедневного мониторинга береговой линии", - говорится в сообщении.

Там же отметили, что сотрудники отряда "Кубань-СПАС" совместно с волонтерами собирают сети, которыми был накрыт вал, размытый штормом в начале января.

С 1 по 6 января, в первую неделю 2026 года, выбросов мазута также не фиксировалось, сообщали ранее в оперштабе.

На побережье Анапы в октябре начали восстанавливать вал для защиты от возможных выбросов нефтепродуктов во время штормов в осенне-зимний период. Затем его начали восстанавливать и в Темрюкском районе.