На пляжах Анапы и Темрюкского района не обнаружили новых выбросов мазута

КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не обнаружили новых выбросов мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района с 9 по 16 января, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Анапе и Темрюкском районе за неделю с 9 по 16 января не зафиксировано выбросов нефтепродуктов. Это результаты ежедневного мониторинга береговой линии", - говорится в сообщении.
Там же отметили, что сотрудники отряда "Кубань-СПАС" совместно с волонтерами собирают сети, которыми был накрыт вал, размытый штормом в начале января.
С 1 по 6 января, в первую неделю 2026 года, выбросов мазута также не фиксировалось, сообщали ранее в оперштабе.
Ранее глава МЧС Александр Куренков, прибывший в Анапу для контроля хода ликвидации чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе, доложил на заседании правительственной комиссии, что 22 октября в акватории Черного моря были обнаружены дрейфующие пятна нефтепродуктов.
На побережье Анапы в октябре начали восстанавливать вал для защиты от возможных выбросов нефтепродуктов во время штормов в осенне-зимний период. Затем его начали восстанавливать и в Темрюкском районе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 2 тысяч километров береговой линии.
