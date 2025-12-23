Рейтинг@Mail.ru
Мантуров назвал приоритетом поставку Минобороны востребованной техники - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/prioritet-2064163013.html
Мантуров назвал приоритетом поставку Минобороны востребованной техники
Мантуров назвал приоритетом поставку Минобороны востребованной техники - РИА Новости, 23.12.2025
Мантуров назвал приоритетом поставку Минобороны востребованной техники
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал абсолютным приоритетом поставку российскому Минобороны необходимых объёмов востребованной военной техники,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:46:00+03:00
2025-12-23T18:46:00+03:00
безопасность
россия
денис мантуров
алексей дюмин
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_0:55:3053:1772_1920x0_80_0_0_beb09889512b6c1d755fd603a61d8693.jpg
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063750436.html
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062280336.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_27d5386775db635e61d7e19ba2b86c89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, денис мантуров, алексей дюмин, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Денис Мантуров, Алексей Дюмин, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Мантуров назвал приоритетом поставку Минобороны востребованной техники

Мантуров назвал приоритетом поставку Минобороны востребованных вооружений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал абсолютным приоритетом поставку российскому Минобороны необходимых объёмов востребованной военной техники, говорится в сообщении правительства РФ.
"Абсолютным приоритетом первый вице-премьер назвал своевременную поставку министерству обороны в необходимых объемах особо востребованных образцов вооружений и военной техники. В числе основных задач на следующий год – формирование новой госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
22 декабря, 09:38
Отмечается, что реализация этой программы должна быть синхронизирована с госпрограммой вооружений.
Первый вице-премьер также подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования технологического облика ОПК, в том числе за счет внедрения в различные виды вооружений элементов искусственного интеллекта и других цифровых решений, отметили в правительстве.
Мантуров во вторник провел заключительное в этом году заседание коллегии военно-промышленной комиссии России. В нём приняли участие помощник президента РФ Алексей Дюмин, главы МЧС , Минпромторга, Минздрава и Минфина Александр Куренков, Антон Алиханов, Михаил Мурашко и Антон Силуанов, директор Росгвардии Виктор Золотов, главы "Ростеха" Сергей Чемезов и "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
Участники заседания обсудили предварительные итоги работы оборонно-промышленного комплекса в 2025 году.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
16 декабря, 07:00
 
БезопасностьРоссияДенис МантуровАлексей ДюминАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала