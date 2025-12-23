Мантуров назвал приоритетом поставку Минобороны востребованной техники

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал абсолютным приоритетом поставку российскому Минобороны необходимых объёмов востребованной военной техники, Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал абсолютным приоритетом поставку российскому Минобороны необходимых объёмов востребованной военной техники, говорится в сообщении правительства РФ.

"Абсолютным приоритетом первый вице-премьер назвал своевременную поставку министерству обороны в необходимых объемах особо востребованных образцов вооружений и военной техники. В числе основных задач на следующий год – формирование новой госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация этой программы должна быть синхронизирована с госпрограммой вооружений.

Первый вице-премьер также подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования технологического облика ОПК, в том числе за счет внедрения в различные виды вооружений элементов искусственного интеллекта и других цифровых решений, отметили в правительстве.