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Биография Сергея Жвачкина

Биография Сергея Жвачкина - РИА Новости, 10.05.2022

Биография Сергея Жвачкина

Сергей Анатольевич Жвачкин родился 20 января 1957 года в городе Перми. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:24

2022-05-10T17:24

2022-05-10T17:45

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Сергей Анатольевич Жвачкин родился 20 января 1957 года в городе Перми.В 1979 году окончил факультет промышленного и гражданского строительства Тюменского инженерно-строительного института (ныне Тюменский индустриальный университет); в 1983 году - факультет организаторов промышленного производства и строительства Горьковского инженерно-строительного института (ныне Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет); в 1991 году - Академию народного хозяйства в Киле (Германия).Трудовую деятельность начал в 1979 году в тресте "Томскнефтестрой", где до 1984 года работал мастером, прорабом, главным инженером и начальником строительно-монтажного управления.С 1984 по 1985 год работал инструктором Стрежевского горкома КПСС.В 1985 году был назначен заместителем управляющего трестом "Томскгазстрой". В том же году стал заместителем начальника по капитальному строительству нефтегазодобывающего управления "Васюганнефть" производственного объединения "Томскнефть", где работал до 1987 года.В 1987-1989 годах - секретарь парткома треста "Томскнефтестрой" Стрежевского горкома КПСС.С 1989 года по1994 год Сергей Жвачкин работал во главе треста "Томскнефтестрой".В 1994 году назначен генеральным директором ОАО "Томскгаз" Восточной нефтяной компании.В 1999-2004 годах - президент ОАО "Востокгазпром".В августе 2004 года Сергей Жвачкин был назначен на должность генерального директора ООО "Кубаньгазпром" (дочернего предприятия ОАО "Газпром"), позднее переименованного в "Газпром трансгаз Краснодар".15 февраля 2012 года по представлению президента РФ Сергей Жвачкин наделен полномочиями губернатора Томской области. Вступил в должность 17 марта 2012 года.21 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области.10 сентября 2017 года по итогам прямых выборов губернатора Томской области Сергей Жвачкин победил с результатом 60,58% голосов избирателей.Вступил в должность 18 сентября 2017 года.Сергей Жвачкин - член политической партии "Единая Россия", член Государственного совета РФ.Действительный член Российской инженерной академии, академик Международной академии технологических наук РФ, член Академии с 2003 года.Сергей Жвачкин - президент футбольного клуба "Томь".Заслуженный работник Минтопэнерго РФ (1997). Почетный работник газовой промышленности РФ (2000).Награжден орденом Почета (1999), орденом Дружбы (2016).Имеет Благодарность президента РФ (1996), отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2007).Сергей Жвачкин женат, у него две дочери.10 мая 2022 года Жвачкин сообщил, что покинет пост губернатора Томской области.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, политика, сергей жвачкин, владимир путин, россия, томская область, газпром, академия народного хозяйства