https://ria.ru/20220418/onkodispanser-1784155962.html
Хирургический корпус томского областного онкодиспансера готов на 85%
Хирургический корпус томского областного онкодиспансера готов на 85% - РИА Новости, 18.04.2022
Хирургический корпус томского областного онкодиспансера готов на 85%
Девятиэтажный хирургический корпус томского областного онкодиспансера достроят к 1 июля текущего года, его готовность уже превышает 85%, сообщает... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:19
2022-04-18T17:19
2022-04-18T17:19
томская область
общество
сергей жвачкин
томская область
здоровье - общество
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ТОМСК, 18 апр – РИА Новости. Девятиэтажный хирургический корпус томского областного онкодиспансера достроят к 1 июля текущего года, его готовность уже превышает 85%, сообщает обладминистрация.В понедельник темпы и качество строительства проверил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Первоначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась в декабре 2021-го, однако в процессе строительства генподрядчику пришлось дополнительно разработать, согласовать и утвердить более 60 технических решений. Также на темпы работ повлияли вынужденные ограничения, связанные с распространением COVID-19, рост стоимости стройматериалов и другие факторы."Считаю, мы приняли правильное решение перенести сроки ввода хирургического корпуса в эксплуатацию. Потому что это решение было связано с необходимостью актуализировать проектную документацию, утвердить десятки новых технических решений, действовать в интересах пациентов, которые уже в этом году начнут здесь лечиться", - сказал губернатор.Главе региона доложили, что на объекте ежедневно трудятся 150 рабочих и специалистов. В мае их число вырастет до 200, в июне начнутся работы по запуску медицинского оборудования, а все строительно-монтажные работы будут завершены до 1 июля. Готовность объекта уже сейчас превышает 85%.В хирургическом центре онкодиспансера губернатор проверил качество строительных работ, выполненных во входной группе, помещениях поликлиники, операционной, отделениях детской и общей онкологии. Он поручил предусмотреть в штатном расписании диспансера ставки технических специалистов для эксплуатации уникального медицинского оборудования, а также дал задание до 1 июля благоустроить прилегающую к новому корпусу территорию.Хирургический корпус онкодиспансера строится по национальному проекту "Здравоохранение". Девятиэтажный объект стоимостью почти 4 миллиарда рублей вместит в себя стационар на 120 коек и поликлиническое отделение мощностью в 200 посещений в смену. Основную стоимость проекта составляет уникальное медицинское и специальное оборудование.
https://ria.ru/20220303/produktsiya-1776265567.html
https://ria.ru/20220302/dorogi-1776050522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей жвачкин, томская область, здоровье - общество
Хирургический корпус томского областного онкодиспансера готов на 85%
Хирургический корпус томского областного онкодиспансера готов на 85 процентов
ТОМСК, 18 апр – РИА Новости.
Девятиэтажный хирургический корпус томского областного онкодиспансера достроят к 1 июля текущего года, его готовность уже превышает 85%, сообщает
обладминистрация.
В понедельник темпы и качество строительства проверил губернатор Томской области Сергей Жвачкин
. Первоначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась в декабре 2021-го, однако в процессе строительства генподрядчику пришлось дополнительно разработать, согласовать и утвердить более 60 технических решений. Также на темпы работ повлияли вынужденные ограничения, связанные с распространением COVID-19, рост стоимости стройматериалов и другие факторы.
"Считаю, мы приняли правильное решение перенести сроки ввода хирургического корпуса в эксплуатацию. Потому что это решение было связано с необходимостью актуализировать проектную документацию, утвердить десятки новых технических решений, действовать в интересах пациентов, которые уже в этом году начнут здесь лечиться", - сказал губернатор.
Главе региона доложили, что на объекте ежедневно трудятся 150 рабочих и специалистов. В мае их число вырастет до 200, в июне начнутся работы по запуску медицинского оборудования, а все строительно-монтажные работы будут завершены до 1 июля. Готовность объекта уже сейчас превышает 85%.
В хирургическом центре онкодиспансера губернатор проверил качество строительных работ, выполненных во входной группе, помещениях поликлиники, операционной, отделениях детской и общей онкологии. Он поручил предусмотреть в штатном расписании диспансера ставки технических специалистов для эксплуатации уникального медицинского оборудования, а также дал задание до 1 июля благоустроить прилегающую к новому корпусу территорию.
Хирургический корпус онкодиспансера строится по национальному проекту "Здравоохранение". Девятиэтажный объект стоимостью почти 4 миллиарда рублей вместит в себя стационар на 120 коек и поликлиническое отделение мощностью в 200 посещений в смену. Основную стоимость проекта составляет уникальное медицинское и специальное оборудование.