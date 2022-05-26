https://ria.ru/20220526/naznachenie-1790761365.html

Мазур прокомментировал назначение на пост врио губернатора Томской области

Мазур прокомментировал назначение на пост врио губернатора Томской области - РИА Новости, 26.05.2022

Мазур прокомментировал назначение на пост врио губернатора Томской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур признался, что назначение на этот пост стало для него неожиданностью. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T07:39

2022-05-26T07:39

2022-05-26T07:39

политика

томская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 26 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур признался, что назначение на этот пост стало для него неожиданностью.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Владимира Мазура врио губернатора Томской области после того, как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая.Он еще раз подтвердил, что в работе в Томской области планирует сконцентрироваться на развитии научного потенциала региона, а также на здравоохранении, образовании, развитии промышленности. Он намерен обратить особое внимание на сферу строительства как на "драйвер экономики".Говоря о принципах формирования своей команды, он отметил, что принципом "пускай никакой, но свой" руководствоваться не будет. По словам Мазура, ему нужны профессионалы, которые хорошо понимают свою работу."Люди, которые отдаются работе и могут за это ответить. По этому принципу формируется команда. Сегодня люди, с которыми мы работаем,… мы друг к другу присматриваемся. Может быть мой стиль управления не подходит, может быть темп, который мы выбрали, не совсем подходит. Разные можно поставить перед собой желания и смотреть, как они совпадают с возможностями. Мы смотрим друг на друга и работаем", - сказал Мазур.Как сообщалось, врио губернатора Томской области после назначения заключил контракты на два месяца с заместителями экс-главы региона Сергея Жвачкина, а кадровые решения будет принимать после анализа ситуации. За это время он принял отставку уже двух заместителей бывшего губернатора – вице-губернатора по инвестполитике и имущественным отношениям Юрия Гурдина и вице-губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто.

https://ria.ru/20220510/mazur-1787806228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, томская область, россия