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Мазур прокомментировал назначение на пост врио губернатора Томской области
Мазур прокомментировал назначение на пост врио губернатора Томской области - РИА Новости, 26.05.2022
Мазур прокомментировал назначение на пост врио губернатора Томской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур признался, что назначение на этот пост стало для него неожиданностью. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T07:39
2022-05-26T07:39
2022-05-26T07:39
политика
томская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 26 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур признался, что назначение на этот пост стало для него неожиданностью.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Владимира Мазура врио губернатора Томской области после того, как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая.Он еще раз подтвердил, что в работе в Томской области планирует сконцентрироваться на развитии научного потенциала региона, а также на здравоохранении, образовании, развитии промышленности. Он намерен обратить особое внимание на сферу строительства как на "драйвер экономики".Говоря о принципах формирования своей команды, он отметил, что принципом "пускай никакой, но свой" руководствоваться не будет. По словам Мазура, ему нужны профессионалы, которые хорошо понимают свою работу."Люди, которые отдаются работе и могут за это ответить. По этому принципу формируется команда. Сегодня люди, с которыми мы работаем,… мы друг к другу присматриваемся. Может быть мой стиль управления не подходит, может быть темп, который мы выбрали, не совсем подходит. Разные можно поставить перед собой желания и смотреть, как они совпадают с возможностями. Мы смотрим друг на друга и работаем", - сказал Мазур.Как сообщалось, врио губернатора Томской области после назначения заключил контракты на два месяца с заместителями экс-главы региона Сергея Жвачкина, а кадровые решения будет принимать после анализа ситуации. За это время он принял отставку уже двух заместителей бывшего губернатора – вице-губернатора по инвестполитике и имущественным отношениям Юрия Гурдина и вице-губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто.
https://ria.ru/20220510/mazur-1787806228.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, томская область, россия
Мазур прокомментировал назначение на пост врио губернатора Томской области
Врио губернатора Томской области Мазур признался, что назначение на пост стало неожиданным
НОВОСИБИРСК, 26 мая – РИА Новости.
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур признался
, что назначение на этот пост стало для него неожиданностью.
Президент РФ Владимир Путин
10 мая назначил Владимира Мазура
врио губернатора Томской области
после того, как прежний глава региона Сергей Жвачкин
объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая.
"Неожиданность присутствовала. Где-то я понимал, что может это (назначение на пост главы региона – ред.) случиться. Работая в администрации президента, может быть, честно сказать, я и думал, но в последнее время уже нет. У меня уже было четкое направление – развитие местного самоуправления в стране, и я на этом сконцентрировался. Но решение президента для меня оказалось неожиданностью", - сказал Мазур в видеоинтервью, опубликованном в четверг в официальных соцсетях обладминистрации.
Он еще раз подтвердил, что в работе в Томской области планирует сконцентрироваться на развитии научного потенциала региона, а также на здравоохранении, образовании, развитии промышленности. Он намерен обратить особое внимание на сферу строительства как на "драйвер экономики".
Говоря о принципах формирования своей команды, он отметил, что принципом "пускай никакой, но свой" руководствоваться не будет. По словам Мазура, ему нужны профессионалы, которые хорошо понимают свою работу.
"Люди, которые отдаются работе и могут за это ответить. По этому принципу формируется команда. Сегодня люди, с которыми мы работаем,… мы друг к другу присматриваемся. Может быть мой стиль управления не подходит, может быть темп, который мы выбрали, не совсем подходит. Разные можно поставить перед собой желания и смотреть, как они совпадают с возможностями. Мы смотрим друг на друга и работаем", - сказал Мазур.
Как сообщалось, врио губернатора Томской области после назначения заключил контракты на два месяца с заместителями экс-главы региона Сергея Жвачкина, а кадровые решения будет принимать после анализа ситуации. За это время он принял отставку уже двух заместителей бывшего губернатора – вице-губернатора по инвестполитике и имущественным отношениям Юрия Гурдина и вице-губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто.