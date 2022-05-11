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Полпред в СФО 12 мая представит врио губернатора Томской области - РИА Новости, 11.05.2022
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Полпред в СФО 12 мая представит врио губернатора Томской области
Полпред в СФО 12 мая представит врио губернатора Томской области - РИА Новости, 11.05.2022
Полпред в СФО 12 мая представит врио губернатора Томской области
Полномочный представитель президента РФ в Сибирской федеральном округе Анатолий Серышев в четверг 12 мая в Томске представит временно исполняющего обязанности... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:32
2022-05-11T10:32
политика
томская область
владимир мазур
владимир путин
сергей жвачкин
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НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирской федеральном округе Анатолий Серышев в четверг 12 мая в Томске представит временно исполняющего обязанности главы Томской области Владимира Мазура, сообщила РИА Новости представитель аппарата полпреда.Президент РФ Владимир Путин во вторник назначил Мазура врио губернатора Томской области после того, как Сергей Жвачкин объявил об отставке."Завтра полномочный представитель представит врио губернатора Томской области", - сказала собеседница агентства.Врио губернатора Томской области Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. Окончил Томский государственный университет по специализации "Правоведение" и Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специализации "Государственное и муниципальное управление". Кандидат политических наук.С 1992 по 2004 годы работал юристом, заместителем директора на различных предприятиях Томска, Кемерово и Москвы. В разные годы был заместителем мэра Томска, гендиректором "Запсибгазпром", замгубернатора Тюменской области, главой администрации Тобольска, заместителем и первым замгубернатора Калужской области. Женат, пятеро детей.
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политика, томская область, владимир мазур, владимир путин, сергей жвачкин
10:32 11.05.2022
 
Полпред в СФО 12 мая представит врио губернатора Томской области

Полпред в СФО Серышев 12 мая представит врио губернатора Томской области Мазура

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Серышев
Анатолий Серышев - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Анатолий Серышев. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирской федеральном округе Анатолий Серышев в четверг 12 мая в Томске представит временно исполняющего обязанности главы Томской области Владимира Мазура, сообщила РИА Новости представитель аппарата полпреда.
Президент РФ Владимир Путин во вторник назначил Мазура врио губернатора Томской области после того, как Сергей Жвачкин объявил об отставке.
"Завтра полномочный представитель представит врио губернатора Томской области", - сказала собеседница агентства.
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. Окончил Томский государственный университет по специализации "Правоведение" и Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специализации "Государственное и муниципальное управление". Кандидат политических наук.
С 1992 по 2004 годы работал юристом, заместителем директора на различных предприятиях Томска, Кемерово и Москвы. В разные годы был заместителем мэра Томска, гендиректором "Запсибгазпром", замгубернатора Тюменской области, главой администрации Тобольска, заместителем и первым замгубернатора Калужской области. Женат, пятеро детей.
Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 22:58
Биография Владимира Мазура
 
ПолитикаТомская областьВладимир МазурВладимир ПутинСергей Жвачкин
 
 
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