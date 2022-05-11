https://ria.ru/20220511/mazur-1787844278.html

Полпред в СФО 12 мая представит врио губернатора Томской области

Полпред в СФО 12 мая представит врио губернатора Томской области - РИА Новости, 11.05.2022

Полпред в СФО 12 мая представит врио губернатора Томской области

Полномочный представитель президента РФ в Сибирской федеральном округе Анатолий Серышев в четверг 12 мая в Томске представит временно исполняющего обязанности... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:32

2022-05-11T10:32

2022-05-11T10:32

политика

томская область

владимир мазур

владимир путин

сергей жвачкин

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НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирской федеральном округе Анатолий Серышев в четверг 12 мая в Томске представит временно исполняющего обязанности главы Томской области Владимира Мазура, сообщила РИА Новости представитель аппарата полпреда.Президент РФ Владимир Путин во вторник назначил Мазура врио губернатора Томской области после того, как Сергей Жвачкин объявил об отставке."Завтра полномочный представитель представит врио губернатора Томской области", - сказала собеседница агентства.Врио губернатора Томской области Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. Окончил Томский государственный университет по специализации "Правоведение" и Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специализации "Государственное и муниципальное управление". Кандидат политических наук.С 1992 по 2004 годы работал юристом, заместителем директора на различных предприятиях Томска, Кемерово и Москвы. В разные годы был заместителем мэра Томска, гендиректором "Запсибгазпром", замгубернатора Тюменской области, главой администрации Тобольска, заместителем и первым замгубернатора Калужской области. Женат, пятеро детей.

https://ria.ru/20220510/mazur-1787806228.html

томская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, томская область, владимир мазур, владимир путин, сергей жвачкин