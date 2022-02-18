https://ria.ru/20220218/gazifikatsiya-1773498844.html

Турчак оценил темпы социальной газификации в Томске

Турчак оценил темпы социальной газификации в Томске - РИА Новости, 18.02.2022

Турчак оценил темпы социальной газификации в Томске

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в пятницу проверили темпы... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:40

2022-02-18T10:40

2022-02-18T10:40

общество

андрей турчак

владимир путин

томская область

газпром межрегионгаз

россия

газпром

томск

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ТОМСК, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в пятницу проверили темпы социальной газификации в томском микрорайоне "Залесье", сообщает обладминистрация.Социальная газификация реализуется в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года и заключается в бесплатном подведении газа до участков граждан в газифицированных населенных пунктах."Региональная власть в прошлом году разработала план-график догазификации таких домовладений и сразу же приступила к работе. С 2021 по 2024 годы социальная газификация охватит более 21,5 тысячи индивидуальных домов в 91 населенном пункте Томской области. К 616 объектам газ уже подведен в прошлом году; 8,8 тысячи домохозяйств получат голубое топливо в этом году; 8,3 тысячи – в следующем; 3,8 тысячи – в 2024-м", - говорится в сообщении.Жвачкин и Турчак проверили темпы работ газовиков в микрорайоне "Залесье", познакомились с работой мобильного офиса ООО "Газпром газораспределение Томск", который принимает от жителей заявки на подключение, а также навестили многодетную семью. Общаясь с жителями, томский губернатор напомнил, что с 2014 года областная власть компенсирует гражданам расходы на внутридомовое оборудование."С этого года мы увеличили такую поддержку, которая для ряда категорий составляет уже 100 тысяч рублей. Оплатить подключение газа также можно региональным материнским капиталом. О востребованности господдержки говорят цифры: за восемь лет ее получили почти две тысячи человек на сумму около 80 миллионов рублей", - подчеркнул Жвачкин.Андрей Турчак высоко оценил такую меру региональной поддержки, отметив, что опыт Томской области необходимо тиражировать.В свою очередь генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов призвал жителей региона активнее подавать заявки на подключение домов к газоснабжению. Это можно сделать через портал единого оператора газификации, сервис госуслуг, в "личном кабинете" и клиентских центрах региональной газораспределительной компании. "Чем оперативнее мы получим обращение, тем быстрее ваш дом будет включен в план-график", - отметил он.

https://ria.ru/20220215/produktsiya-1772871109.html

https://ria.ru/20220210/selkhozproduktsiya-1772076098.html

томская область

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общество, андрей турчак, владимир путин, томская область, газпром межрегионгаз, россия, газпром, томск, сергей жвачкин