https://ria.ru/20220510/vrio-1787802011.html
Путин встретился с врио губернатора Томской области
Путин встретился с врио губернатора Томской области - РИА Новости, 10.05.2022
Путин встретился с врио губернатора Томской области
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром отметил образование нового руководителя региона и его крепкую... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T22:08
2022-05-10T22:08
2022-05-10T22:08
политика
томская область
сергей жвачкин
россия
томск
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром отметил образование нового руководителя региона и его крепкую семью.Ранее Путин подписал указ о назначении Мазура врио главы Томской области после того, как Сергей Жвачкин объявил о своей отставке.Президент отметил и "мощную семью" нового руководителя Томской области. "Пятеро детей. Это все ваши дети, да?" - поинтересовался Путин. Мазур рассказал, что все дети - его: сын, дочь и дочки-тройняшки."Поздравляю. Это большой жизненный успех", - отметил глава государства.Владимир Мазур назвал развитие здравоохранения и экономического потенциала в регионе в качестве своих первоочередных задач на новом посту."Мы вас не подведем, достигнем хороших результатов, я в этом уверен", - заверил он президента.Путин пожелал врио губернатора успехов и удачи на новом посту и пообещал еще вернуться к этому разговору и конкретным направлениям работы.Владимир Мазур родом из небольшой деревни, начинал свой трудовой путь в колхозе. У него уже есть большой опыт работы на региональном уровне: работал в администрации Томска, был заместителем губернатора Тюменской области, главой администрации Тобольска, первым заместителем губернатора Калужской области. Последние несколько лет занимал руководящую должность в Управлении президента РФ по внутренней политике. Там он решал вопросы развития местного самоуправления. Мазур - участник президентского кадрового резерва. В настоящее время проходит обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов". Отец пятерых детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, томская область, сергей жвачкин, россия, томск, владимир путин
Путин встретился с врио губернатора Томской области
Президент Путин встретился с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром отметил
образование нового руководителя региона и его крепкую семью.
Ранее Путин подписал указ о назначении Мазура врио главы Томской области
после того, как Сергей Жвачкин
объявил о своей отставке.
"Я посмотрел, вы так хорошо начинали трудовую деятельность, были колхозником рядовым, причем прямо в Сибири, Сибирь знаете хорошо. После этого получили такое блестящее образование, кандидатскую защитили", - начал встречу Путин.
Президент отметил и "мощную семью" нового руководителя Томской области. "Пятеро детей. Это все ваши дети, да?" - поинтересовался Путин. Мазур рассказал, что все дети - его: сын, дочь и дочки-тройняшки.
"Поздравляю. Это большой жизненный успех", - отметил глава государства.
Владимир Мазур назвал развитие здравоохранения и экономического потенциала в регионе в качестве своих первоочередных задач на новом посту.
"Сейчас первоочередные задачи - это здравоохранение, сделать жизнь людей качественнее, комфортнее, безопаснее. Конечно, важно в наше время сделать акцент и на развитии новых рабочих мест, экономического потенциала, который область, безусловно, имеет", - рассказал Мазур.
"Мы вас не подведем, достигнем хороших результатов, я в этом уверен", - заверил он президента.
Путин пожелал врио губернатора успехов и удачи на новом посту и пообещал еще вернуться к этому разговору и конкретным направлениям работы.
Владимир Мазур родом из небольшой деревни, начинал свой трудовой путь в колхозе. У него уже есть большой опыт работы на региональном уровне: работал в администрации Томска
, был заместителем губернатора Тюменской области
, главой администрации Тобольска
, первым заместителем губернатора Калужской области
. Последние несколько лет занимал руководящую должность в Управлении президента РФ
по внутренней политике. Там он решал вопросы развития местного самоуправления. Мазур - участник президентского кадрового резерва. В настоящее время проходит обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов". Отец пятерых детей.