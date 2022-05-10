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Путин встретился с врио губернатора Томской области

Путин встретился с врио губернатора Томской области - РИА Новости, 10.05.2022

Путин встретился с врио губернатора Томской области

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром отметил образование нового руководителя региона и его крепкую... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T22:08

2022-05-10T22:08

2022-05-10T22:08

политика

томская область

сергей жвачкин

россия

томск

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром отметил образование нового руководителя региона и его крепкую семью.Ранее Путин подписал указ о назначении Мазура врио главы Томской области после того, как Сергей Жвачкин объявил о своей отставке.Президент отметил и "мощную семью" нового руководителя Томской области. "Пятеро детей. Это все ваши дети, да?" - поинтересовался Путин. Мазур рассказал, что все дети - его: сын, дочь и дочки-тройняшки."Поздравляю. Это большой жизненный успех", - отметил глава государства.Владимир Мазур назвал развитие здравоохранения и экономического потенциала в регионе в качестве своих первоочередных задач на новом посту."Мы вас не подведем, достигнем хороших результатов, я в этом уверен", - заверил он президента.Путин пожелал врио губернатора успехов и удачи на новом посту и пообещал еще вернуться к этому разговору и конкретным направлениям работы.Владимир Мазур родом из небольшой деревни, начинал свой трудовой путь в колхозе. У него уже есть большой опыт работы на региональном уровне: работал в администрации Томска, был заместителем губернатора Тюменской области, главой администрации Тобольска, первым заместителем губернатора Калужской области. Последние несколько лет занимал руководящую должность в Управлении президента РФ по внутренней политике. Там он решал вопросы развития местного самоуправления. Мазур - участник президентского кадрового резерва. В настоящее время проходит обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов". Отец пятерых детей.

https://ria.ru/20220418/onkodispanser-1784155962.html

томская область

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, томская область, сергей жвачкин, россия, томск, владимир путин