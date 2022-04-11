https://ria.ru/20220411/korpus-1782840152.html

Томскому кадетскому корпусу присвоят имя Героя России Максима Пескового

Томскому кадетскому корпусу присвоят имя Героя России Максима Пескового - РИА Новости, 11.04.2022

Томскому кадетскому корпусу присвоят имя Героя России Максима Пескового

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал инициативу воспитанников и педагогов Томского кадетского корпуса присвоить учебному заведению имя его... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T08:59

2022-04-11T08:59

2022-04-11T08:59

томская область

общество

россия

томская область

томск

сергей жвачкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774955782_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_518f7efa3fe1777a3b6643d64f1bf782.jpg

ТОМСК, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал инициативу воспитанников и педагогов Томского кадетского корпуса присвоить учебному заведению имя его выпускника, погибшего на Украине Героя России Максима Пескового, сообщает областная администрация.Двадцатишестилетний командир роты старший лейтенант Максим Песковой погиб, спасая сослуживцев, в ходе специальной военной операции на Украине. За свой подвиг указом президента РФ он был удостоен высшего звания Героя Российской Федерации. 7 апреля Максим Песковой был похоронен с воинскими почестями в Томске."Уверен, для нынешнего и будущих поколений кадетов подвиг Максима всегда будет примером верности присяге, воинскому братству и истинной любви к Родине", - сказал губернатор.У Максима Пескового остались родители и жена. Помимо федеральной поддержки, томский губернатор принял решение выделить из областного бюджета 1 миллион рублей семье погибшего воина.Томская область, как и другие регионы России окажет единовременную материальную помощь всем семьям военнослужащих – жителей региона, погибших во время спецоперации на Украине. Такие социальные службы области готовы оказывать необходимую помощь семьям в индивидуальном порядке.

https://ria.ru/20220310/tomsk-1777410934.html

https://ria.ru/20220302/dorogi-1776050522.html

россия

томская область

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, томская область, томск, сергей жвачкин