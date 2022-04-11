https://ria.ru/20220411/korpus-1782840152.html
Томскому кадетскому корпусу присвоят имя Героя России Максима Пескового
Томскому кадетскому корпусу присвоят имя Героя России Максима Пескового - РИА Новости, 11.04.2022
Томскому кадетскому корпусу присвоят имя Героя России Максима Пескового
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал инициативу воспитанников и педагогов Томского кадетского корпуса присвоить учебному заведению имя его... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:59
2022-04-11T08:59
2022-04-11T08:59
томская область
общество
россия
томская область
томск
сергей жвачкин
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ТОМСК, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал инициативу воспитанников и педагогов Томского кадетского корпуса присвоить учебному заведению имя его выпускника, погибшего на Украине Героя России Максима Пескового, сообщает областная администрация.Двадцатишестилетний командир роты старший лейтенант Максим Песковой погиб, спасая сослуживцев, в ходе специальной военной операции на Украине. За свой подвиг указом президента РФ он был удостоен высшего звания Героя Российской Федерации. 7 апреля Максим Песковой был похоронен с воинскими почестями в Томске."Уверен, для нынешнего и будущих поколений кадетов подвиг Максима всегда будет примером верности присяге, воинскому братству и истинной любви к Родине", - сказал губернатор.У Максима Пескового остались родители и жена. Помимо федеральной поддержки, томский губернатор принял решение выделить из областного бюджета 1 миллион рублей семье погибшего воина.Томская область, как и другие регионы России окажет единовременную материальную помощь всем семьям военнослужащих – жителей региона, погибших во время спецоперации на Украине. Такие социальные службы области готовы оказывать необходимую помощь семьям в индивидуальном порядке.
https://ria.ru/20220310/tomsk-1777410934.html
https://ria.ru/20220302/dorogi-1776050522.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, томская область, томск, сергей жвачкин
Томскому кадетскому корпусу присвоят имя Героя России Максима Пескового
Томскому кадетскому корпусу присвоят имя Героя России Максима Пескового