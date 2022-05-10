https://ria.ru/20220510/tomsk-1787751052.html

Губернатор Томской области уходит с поста

Губернатор Томской области уходит с поста - РИА Новости, 10.05.2022

Губернатор Томской области уходит с поста

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин покинет пост главы региона. Об этом сообщается в его заявлении на сайте областной администрации. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:13

2022-05-10T14:13

2022-05-10T17:12

россия

сергей жвачкин

политика

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НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин покинет пост главы региона. Об этом сообщается в его заявлении на сайте областной администрации."Уважаемые жители Томской области! Дорогие земляки! Я оставляю пост губернатора. В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. Двадцатого января мне исполнилось 65. И, хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым", — говорится в обращении Жвачкина.Он отметил, что важным этапом для него стало и 17 марта — в этот день исполнилось 10 лет его губернаторства."Возглавить мою родную Томскую область в уже далеком 2012 году меня попросил Владимир Владимирович Путин. Я выполнил его просьбу. Для меня это очень важно. Тогда, в 2012, меня выбрал депутатский корпус. Спустя пять лет я одержал победу на всенародных выборах", — заявил он.Жвачкин отметил, что всегда чувствовал поддержку земляков."Чувствую ее и сейчас, но есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло", — сказал глава региона.Сумма этих обстоятельств, по его словам, и определила его решение."Эту мою позицию поддержал Владимир Владимирович Путин, за что я ему очень благодарен", — добавил он.Губернатор также поблагодарил томичей и отметил, что благодаря их работе и доверию удалось добиться значительных результатов.Сергей Жвачкин возглавляет Томскую область с 2012 года. В 2017 году он переизбрался на второй губернаторский срок, который истекает в 2022 году. До этого Жвачкин работал в нефтегазовой сфере.

https://ria.ru/20220509/tomsk-1787639100.html

https://ria.ru/20220303/zarabotok-1776211080.html

https://ria.ru/20220120/zhvachkin-1768331190.html

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россия, сергей жвачкин, политика