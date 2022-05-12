https://ria.ru/20220512/vrio-1788034475.html

Полпред в СФО официально представил врио губернатора Томской области Мазура

Полпред в СФО официально представил врио губернатора Томской области Мазура - РИА Новости, 12.05.2022

Полпред в СФО официально представил врио губернатора Томской области Мазура

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в четверг в Томске представил региональному правительству и депутатам... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T06:53

2022-05-12T06:53

2022-05-12T11:25

политика

владимир путин

сергей жвачкин

томская область

россия

томск

владимир мазур

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ТОМСК, 12 мая — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в четверг в Томске представил региональному правительству и депутатам Владимира Мазура в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Томской области.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Мазура врио губернатора Томской области после того, как Сергей Жвачкин объявил об отставке. Представление состоялось в Большом зале областной администрации в ходе девятого внеочередного собрания законодательной Думы Томской области.Серышев отметил, что в непростой для страны период Мазуру предстоит быстро включиться в работу, и подчеркнул, что только совместные согласованные действия всех ветвей власти и прямой диалог с жителями области принесут конкретный результат.В свою очередь, Мазур сказал, что с назначением на пост губернатора Томской области он спустя много лет "вернулся домой на родную землю, знакомую мне с малых лет"."Здесь прошло мое детство, юность, становление, и я искренне дорожу каждым уголком города, села, области в целом. Это на мой взгляд повышает мою личную ответственность. Заверяю, что сделаю все возможное, чтобы у нас все получилось и мы достигли успеха… Наша общая задача — сделать жизнь жителей Томской области качественней, комфортней и безопаснее, особенно в текущее непростое для страны время. Мы будем делать акцент на социально-экономическое положение населения, развитие экономики, создание рабочих мест, доступность здравоохранения, на образовательный кластер", — сказал врио губернатора.Врио губернатора Томской области Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. Окончил Томский государственный университет по специализации "Правоведение" и Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специализации "Государственное и муниципальное управление". Кандидат политических наук.С 1992 по 2004 годы работал юристом, заместителем директора на различных предприятиях Томска, Кемерово и Москвы. В разные годы был заместителем мэра Томска, гендиректором "Запсибгазпром", замгубернатора Тюменской области, главой администрации Тобольска, заместителем и первым замгубернатора Калужской области. Женат, пятеро детей.

https://ria.ru/20220511/otstavka-1787922483.html

https://ria.ru/20220510/gubernator-1787797990.html

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политика, владимир путин, сергей жвачкин, томская область, россия, томск, владимир мазур