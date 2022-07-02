https://ria.ru/20220702/vybory-1799746433.html

На пост губернатора Томской области претендуют четверо кандидатов

На пост губернатора Томской области претендуют четверо кандидатов - РИА Новости, 02.07.2022

На пост губернатора Томской области претендуют четверо кандидатов

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора Томской области: на этот пост претендуют четыре человека, среди них - врио главы региона Владимир Мазур, РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T09:03

2022-07-02T09:03

2022-07-02T09:03

политика

владимир мазур

виктор гринь

томская область

россия

единая россия

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НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора Томской области: на этот пост претендуют четыре человека, среди них - врио главы региона Владимир Мазур, сообщает в субботу облизбирком."Завершился срок выдвижения кандидатов на выборы губернатора Томской области. Четверо кандидатов были выдвинуты избирательными объединениями для участия в выборах…" - говорится в сообщении комиссии в ее Telegram-канале.Так, региональным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Томской области на пост губернатора выдвинут Виктор Гринев, томским реготделением партии "Единая Россия" - врио главы региона Владимир Мазур, региональным отделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - депутат томской облдумы Галина Немцева, а томским областным отделением КПРФ - вице-спикер томской гордумы Андрей Петров.Выборы главы Томской области пройдут 10 и 11 сентября этого года. Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года в семи регионах РФ, в том числе и в Томской области.Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Владимира Мазура врио губернатора Томской области, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая.

https://ria.ru/20220617/razvitie-1795963645.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир мазур, виктор гринь, томская область, россия, единая россия