На пост губернатора Томской области претендуют четверо кандидатов
Облизбирком: на пост главы Томской области претендуют четверо кандидатов
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской области / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора Томской области: на этот пост претендуют четыре человека, среди них - врио главы региона Владимир Мазур, сообщает в субботу облизбирком.
"Завершился срок выдвижения кандидатов на выборы губернатора Томской области. Четверо кандидатов были выдвинуты избирательными объединениями для участия в выборах…" - говорится в сообщении комиссии в ее Telegram-канале.
Так, региональным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Томской области на пост губернатора выдвинут Виктор Гринев, томским реготделением партии "Единая Россия" - врио главы региона Владимир Мазур, региональным отделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - депутат томской облдумы Галина Немцева, а томским областным отделением КПРФ - вице-спикер томской гордумы Андрей Петров.
Выборы главы Томской области пройдут 10 и 11 сентября этого года. Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года в семи регионах РФ, в том числе и в Томской области.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Владимира Мазура врио губернатора Томской области, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая.