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На пост губернатора Томской области претендуют четверо кандидатов - РИА Новости, 02.07.2022
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На пост губернатора Томской области претендуют четверо кандидатов
На пост губернатора Томской области претендуют четверо кандидатов - РИА Новости, 02.07.2022
На пост губернатора Томской области претендуют четверо кандидатов
Завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора Томской области: на этот пост претендуют четыре человека, среди них - врио главы региона Владимир Мазур, РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:03
2022-07-02T09:03
политика
владимир мазур
виктор гринь
томская область
россия
единая россия
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НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора Томской области: на этот пост претендуют четыре человека, среди них - врио главы региона Владимир Мазур, сообщает в субботу облизбирком."Завершился срок выдвижения кандидатов на выборы губернатора Томской области. Четверо кандидатов были выдвинуты избирательными объединениями для участия в выборах…" - говорится в сообщении комиссии в ее Telegram-канале.Так, региональным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Томской области на пост губернатора выдвинут Виктор Гринев, томским реготделением партии "Единая Россия" - врио главы региона Владимир Мазур, региональным отделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - депутат томской облдумы Галина Немцева, а томским областным отделением КПРФ - вице-спикер томской гордумы Андрей Петров.Выборы главы Томской области пройдут 10 и 11 сентября этого года. Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года в семи регионах РФ, в том числе и в Томской области.Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Владимира Мазура врио губернатора Томской области, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая.
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политика, владимир мазур, виктор гринь, томская область, россия, единая россия
09:03 02.07.2022
 
На пост губернатора Томской области претендуют четверо кандидатов

Облизбирком: на пост главы Томской области претендуют четверо кандидатов

© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской области / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской области
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Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора Томской области: на этот пост претендуют четыре человека, среди них - врио главы региона Владимир Мазур, сообщает в субботу облизбирком.
"Завершился срок выдвижения кандидатов на выборы губернатора Томской области. Четверо кандидатов были выдвинуты избирательными объединениями для участия в выборах…" - говорится в сообщении комиссии в ее Telegram-канале.
Так, региональным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Томской области на пост губернатора выдвинут Виктор Гринев, томским реготделением партии "Единая Россия" - врио главы региона Владимир Мазур, региональным отделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - депутат томской облдумы Галина Немцева, а томским областным отделением КПРФ - вице-спикер томской гордумы Андрей Петров.
Выборы главы Томской области пройдут 10 и 11 сентября этого года. Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года в семи регионах РФ, в том числе и в Томской области.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Владимира Мазура врио губернатора Томской области, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая.
Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 05:57Петербургский международный экономический форум — 2022
Врио главы Томской области рассказал о смещении акцентов развития региона
 
ПолитикаВладимир МазурВиктор ГриньТомская областьРоссияЕдиная Россия
 
 
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