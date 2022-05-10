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Губернаторы трех областей объявили об уходе в отставку - РИА Новости, 10.05.2022
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Губернаторы трех областей объявили об уходе в отставку
Губернаторы трех областей объявили об уходе в отставку - РИА Новости, 10.05.2022
Губернаторы трех областей объявили об уходе в отставку
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев и их коллега из Саратовской области Валерий Радаев заявили, что оставят... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:52
2022-05-10T16:23
политика
сергей жвачкин
кировская область
томская область
игорь васильев
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев и их коллега из Саратовской области Валерий Радаев заявили, что оставят занимаемые должности в связи с приближением окончания срока полномочий.Помимо этого, глава Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не планирует выдвигаться на новые губернаторские выборы.Жвачкин добавил, что в январе этого года ему исполнилось 65 лет и он является одним из самых возрастных глав региона в стране. В своем обращении к томичам он поблагодарил их за поддержку на протяжении всех десяти лет его пребывания в должности. Говоря о дальнейших планах, он отметил, что останется в Томске.Сергей Жвачкин возглавляет Томскую область с 2012 года. В 2017-м он переизбрался на второй губернаторский срок, который истекает в 2022 году. До этого Жвачкин работал в нефтегазовой сфере.Васильев поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу. Он, в свою очередь, пообещал поддерживать позитивные начинания кировчан на федеральном уровне.На посту губернатора региона он работал с 28 июля 2016 года. До этого возглавлял Росреестр.Радаев также поблагодарил жителей Саратовской области, где он занимал пост губернатора на протяжении десяти лет. По его словам, чиновник намерен сосредоточиться на другом направлении работы.Радаев возглавил регион 23 марта 2012 года, а в 2017 году переизбрался на эту должность.
https://ria.ru/20220509/tomsk-1787639100.html
https://ria.ru/20220303/kirov-1776302400.html
кировская область
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политика, сергей жвачкин, кировская область, томская область, игорь васильев
14:52 10.05.2022 (обновлено: 16:23 10.05.2022)
 
Губернаторы трех областей объявили об уходе в отставку

Главы Томской и Кировской областей объявили об уходе в отставку из-за истечения сроков

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЧиновник перед совещанием
Чиновник перед совещанием - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев и их коллега из Саратовской области Валерий Радаев заявили, что оставят занимаемые должности в связи с приближением окончания срока полномочий.
Помимо этого, глава Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не планирует выдвигаться на новые губернаторские выборы.
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Вчера, 13:37День Победы — 2022
Губернатор Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске
Жвачкин добавил, что в январе этого года ему исполнилось 65 лет и он является одним из самых возрастных глав региона в стране. В своем обращении к томичам он поблагодарил их за поддержку на протяжении всех десяти лет его пребывания в должности. Говоря о дальнейших планах, он отметил, что останется в Томске.
Сергей Жвачкин возглавляет Томскую область с 2012 года. В 2017-м он переизбрался на второй губернаторский срок, который истекает в 2022 году. До этого Жвачкин работал в нефтегазовой сфере.
Васильев поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу. Он, в свою очередь, пообещал поддерживать позитивные начинания кировчан на федеральном уровне.
На посту губернатора региона он работал с 28 июля 2016 года. До этого возглавлял Росреестр.
Радаев также поблагодарил жителей Саратовской области, где он занимал пост губернатора на протяжении десяти лет. По его словам, чиновник намерен сосредоточиться на другом направлении работы.
Радаев возглавил регион 23 марта 2012 года, а в 2017 году переизбрался на эту должность.
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ПолитикаСергей ЖвачкинКировская областьТомская областьИгорь Васильев
 
 
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