https://ria.ru/20220510/otstavka-1787755813.html

Губернаторы трех областей объявили об уходе в отставку

Губернаторы трех областей объявили об уходе в отставку - РИА Новости, 10.05.2022

Губернаторы трех областей объявили об уходе в отставку

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев и их коллега из Саратовской области Валерий Радаев заявили, что оставят... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:52

2022-05-10T14:52

2022-05-10T16:23

политика

сергей жвачкин

кировская область

томская область

игорь васильев

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев и их коллега из Саратовской области Валерий Радаев заявили, что оставят занимаемые должности в связи с приближением окончания срока полномочий.Помимо этого, глава Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не планирует выдвигаться на новые губернаторские выборы.Жвачкин добавил, что в январе этого года ему исполнилось 65 лет и он является одним из самых возрастных глав региона в стране. В своем обращении к томичам он поблагодарил их за поддержку на протяжении всех десяти лет его пребывания в должности. Говоря о дальнейших планах, он отметил, что останется в Томске.Сергей Жвачкин возглавляет Томскую область с 2012 года. В 2017-м он переизбрался на второй губернаторский срок, который истекает в 2022 году. До этого Жвачкин работал в нефтегазовой сфере.Васильев поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу. Он, в свою очередь, пообещал поддерживать позитивные начинания кировчан на федеральном уровне.На посту губернатора региона он работал с 28 июля 2016 года. До этого возглавлял Росреестр.Радаев также поблагодарил жителей Саратовской области, где он занимал пост губернатора на протяжении десяти лет. По его словам, чиновник намерен сосредоточиться на другом направлении работы.Радаев возглавил регион 23 марта 2012 года, а в 2017 году переизбрался на эту должность.

https://ria.ru/20220509/tomsk-1787639100.html

https://ria.ru/20220303/kirov-1776302400.html

кировская область

томская область

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Нармания Давид

политика, сергей жвачкин, кировская область, томская область, игорь васильев