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Томский губернатор увеличил выплаты участникам войны и труженикам тыла - РИА Новости, 28.04.2022
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Томский губернатор увеличил выплаты участникам войны и труженикам тыла
Томский губернатор увеличил выплаты участникам войны и труженикам тыла - РИА Новости, 28.04.2022
Томский губернатор увеличил выплаты участникам войны и труженикам тыла
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение направить более 6 миллионов рублей на дополнительные выплаты участникам Великой Отечественной войны и... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T07:07
2022-04-28T07:07
томская область
общество
томская область
день победы
сергей жвачкин
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ТОМСК, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение направить более 6 миллионов рублей на дополнительные выплаты участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, сообщает в четверг обладминистрация.В апреле ветераны войны и труженики тыла получили ежегодные единовременные выплаты в размере 1000 и 500 рублей соответственно.В соответствии с распоряжением губернатора, 75 проживающих в Томской области участников Великой Отечественной войны получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Для 2397 тружеников тыла выплата составит 2,5 тысячи рублей каждому.
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общество, томская область, день победы, сергей жвачкин
07:07 28.04.2022
 
Томский губернатор увеличил выплаты участникам войны и труженикам тыла

Томский губернатор Жвачкин увеличил выплаты участникам войны и труженикам тыла

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Томской области Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин . Архивное фото
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ТОМСК, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение направить более 6 миллионов рублей на дополнительные выплаты участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, сообщает в четверг обладминистрация.
В апреле ветераны войны и труженики тыла получили ежегодные единовременные выплаты в размере 1000 и 500 рублей соответственно.
"Я принял решение в несколько раз увеличить единовременные денежные выплаты и участникам войны, и труженикам тыла. Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. Уверен, что и все муниципалитеты области окружат каждого ветерана и труженика тыла своим вниманием. Поручаю департаменту социальной защиты населения произвести выплаты до Дня Победы", - сказал глава региона.
В соответствии с распоряжением губернатора, 75 проживающих в Томской области участников Великой Отечественной войны получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Для 2397 тружеников тыла выплата составит 2,5 тысячи рублей каждому.
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Томская областьОбществоТомская областьДень ПобедыСергей Жвачкин
 
 
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