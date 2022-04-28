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Томский губернатор увеличил выплаты участникам войны и труженикам тыла

Томский губернатор увеличил выплаты участникам войны и труженикам тыла - РИА Новости, 28.04.2022

Томский губернатор увеличил выплаты участникам войны и труженикам тыла

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение направить более 6 миллионов рублей на дополнительные выплаты участникам Великой Отечественной войны и... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T07:07

2022-04-28T07:07

2022-04-28T07:07

томская область

общество

томская область

день победы

сергей жвачкин

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ТОМСК, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение направить более 6 миллионов рублей на дополнительные выплаты участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, сообщает в четверг обладминистрация.В апреле ветераны войны и труженики тыла получили ежегодные единовременные выплаты в размере 1000 и 500 рублей соответственно.В соответствии с распоряжением губернатора, 75 проживающих в Томской области участников Великой Отечественной войны получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Для 2397 тружеников тыла выплата составит 2,5 тысячи рублей каждому.

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томская область

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общество, томская область, день победы, сергей жвачкин