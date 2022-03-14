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Томская область возобновила плановую медпомощь и диспансеризацию - РИА Новости, 14.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220314/medpomosch-1778047182.html
Томская область возобновила плановую медпомощь и диспансеризацию
Томская область возобновила плановую медпомощь и диспансеризацию - РИА Новости, 14.03.2022
Томская область возобновила плановую медпомощь и диспансеризацию
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился возобновить в регионе приостановленные из-за коронавируса плановую медпомощь, диспансеризацию и... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:06
2022-03-14T13:06
распространение коронавируса
общество
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НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился возобновить в регионе приостановленные из-за коронавируса плановую медпомощь, диспансеризацию и профосмотры, сообщает обладминистрация.Плановая медицинская помощь была приостановлена в Томской области 1 февраля. Эта приостановка не касалась пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи могла повлечь ухудшение состояния здоровья."Решением губернатора Томской области Сергея Жвачкина, возглавляющего региональный оперативный штаб по противодействию распространению СOVID-19, с сегодняшнего дня, 14 марта, во всех лечебных учреждениях региона возобновляются плановая медицинская помощь, диспансеризация и профосмотры", - говорится в сообщении.Власти пояснили, что медицинские организации Томской области также возобновляют проведение медосвидетельствований, обязательные периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, осмотры по направлению призывной комиссии.Записаться к специалистам можно на портале госуслуг, в колл-центрах поликлиник, а также через электронную регистратуру."Для пациентов из групп риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями) помощь по-прежнему доступна на дому. Также на дому будут обслуживаться и пациенты с признаками острых респираторных заболеваний, которым следует воздержаться от посещения поликлиник", - сообщает обладминистрация.В связи с открытием плановой помощи с 15 марта прекращается дистанционное оформление листов нетрудоспособности, получить больничный лист можно будет только после очного приема у врача.
https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html
https://ria.ru/20220306/effektivnost-1776875287.html
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общество, здоровье - общество, томская область, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, сергей жвачкин, медицина
13:06 14.03.2022
 
Томская область возобновила плановую медпомощь и диспансеризацию

В Томской области возобновили плановую медпомощь, диспансеризацию и профосмотры

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-терапевт проводит осмотр пациента
Врач-терапевт проводит осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач-терапевт проводит осмотр пациента
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НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился возобновить в регионе приостановленные из-за коронавируса плановую медпомощь, диспансеризацию и профосмотры, сообщает обладминистрация.
Плановая медицинская помощь была приостановлена в Томской области 1 февраля. Эта приостановка не касалась пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи могла повлечь ухудшение состояния здоровья.
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"Решением губернатора Томской области Сергея Жвачкина, возглавляющего региональный оперативный штаб по противодействию распространению СOVID-19, с сегодняшнего дня, 14 марта, во всех лечебных учреждениях региона возобновляются плановая медицинская помощь, диспансеризация и профосмотры", - говорится в сообщении.
Власти пояснили, что медицинские организации Томской области также возобновляют проведение медосвидетельствований, обязательные периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, осмотры по направлению призывной комиссии.
Записаться к специалистам можно на портале госуслуг, в колл-центрах поликлиник, а также через электронную регистратуру.
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"Для пациентов из групп риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями) помощь по-прежнему доступна на дому. Также на дому будут обслуживаться и пациенты с признаками острых респираторных заболеваний, которым следует воздержаться от посещения поликлиник", - сообщает обладминистрация.
В связи с открытием плановой помощи с 15 марта прекращается дистанционное оформление листов нетрудоспособности, получить больничный лист можно будет только после очного приема у врача.
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