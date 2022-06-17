https://ria.ru/20220617/sotsseti-1795963486.html
Врио главы Томской области рассказал об общении с жителями через соцсети
Врио главы Томской области рассказал об общении с жителями через соцсети - РИА Новости, 17.06.2022
Врио главы Томской области рассказал об общении с жителями через соцсети
Врио главы Томской области Владимир Мазур на ПМЭФ рассказал РИА Новости, что рад взаимодействовать с жителями региона через социальные сети и находить решения... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:42
2022-06-17T05:42
2022-06-17T05:42
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир мазур
томская область
россия
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Врио главы Томской области Владимир Мазур на ПМЭФ рассказал РИА Новости, что рад взаимодействовать с жителями региона через социальные сети и находить решения их проблем.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Владимира Мазура врио губернатора Томской области, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая. В новой должности он завел Telegram-канал и страницу "ВКонтакте", а также призвал сделать то же самое коллег-чиновников.По словам Мазура, общение с людьми всегда помогало ему в работе на разных должностях и позволяло по-настоящему вовлечь самих жителей в жизнь деревни, поселка или города."Я всегда общался, а когда появилась возможность такой быстрой и всеохватывающей коммуникации (соцсети)… признаюсь, что попробовал впервые, но это мне дает очень много информации... Вовлекая людей в обсуждение, я точно могу сказать, что не ошибся в своем решении. Практика показала, что можно находить быстрые ответы и решения на эти вопросы", - сказал глава Томской области.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мазур, томская область, россия, санкт-петербург, общество
Врио главы Томской области рассказал об общении с жителями через соцсети
Врио главы Томской области Мазур рассказал, что рад общаться с жителями через соцсети
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Врио главы Томской области Владимир Мазур на ПМЭФ рассказал РИА Новости, что рад взаимодействовать с жителями региона через социальные сети и находить решения их проблем.
Президент РФ Владимир Путин
10 мая назначил Владимира Мазура
врио губернатора Томской области
, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин
объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая. В новой должности он завел Telegram-канал и страницу "ВКонтакте", а также призвал сделать то же самое коллег-чиновников.
"Еще до того, как активно появились социальные сети, я всегда стремился к общению. Через личные встречи, через общественные организации, считая, что непосредственное общение является основной основ в развитии того или иного муниципалитета, город. Через коммуникацию ты понимаешь актуальность и востребованность сегодняшнего дня, что сегодня люди хотят, какие запросы есть, и как ты на них можешь быстро отреагировать", - рассказал он.
По словам Мазура, общение с людьми всегда помогало ему в работе на разных должностях и позволяло по-настоящему вовлечь самих жителей в жизнь деревни, поселка или города.
"Я всегда общался, а когда появилась возможность такой быстрой и всеохватывающей коммуникации (соцсети)… признаюсь, что попробовал впервые, но это мне дает очень много информации... Вовлекая людей в обсуждение, я точно могу сказать, что не ошибся в своем решении. Практика показала, что можно находить быстрые ответы и решения на эти вопросы", - сказал глава Томской области.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.