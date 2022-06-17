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Врио главы Томской области рассказал об общении с жителями через соцсети - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/sotsseti-1795963486.html
Врио главы Томской области рассказал об общении с жителями через соцсети
Врио главы Томской области рассказал об общении с жителями через соцсети - РИА Новости, 17.06.2022
Врио главы Томской области рассказал об общении с жителями через соцсети
Врио главы Томской области Владимир Мазур на ПМЭФ рассказал РИА Новости, что рад взаимодействовать с жителями региона через социальные сети и находить решения... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:42
2022-06-17T05:42
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир мазур
томская область
россия
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Врио главы Томской области Владимир Мазур на ПМЭФ рассказал РИА Новости, что рад взаимодействовать с жителями региона через социальные сети и находить решения их проблем.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Владимира Мазура врио губернатора Томской области, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая. В новой должности он завел Telegram-канал и страницу "ВКонтакте", а также призвал сделать то же самое коллег-чиновников.По словам Мазура, общение с людьми всегда помогало ему в работе на разных должностях и позволяло по-настоящему вовлечь самих жителей в жизнь деревни, поселка или города."Я всегда общался, а когда появилась возможность такой быстрой и всеохватывающей коммуникации (соцсети)… признаюсь, что попробовал впервые, но это мне дает очень много информации... Вовлекая людей в обсуждение, я точно могу сказать, что не ошибся в своем решении. Практика показала, что можно находить быстрые ответы и решения на эти вопросы", - сказал глава Томской области.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир мазур, томская область, россия, санкт-петербург, общество
05:42 17.06.2022
 
Врио главы Томской области рассказал об общении с жителями через соцсети

Врио главы Томской области Мазур рассказал, что рад общаться с жителями через соцсети

© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской области / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской области
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Врио главы Томской области Владимир Мазур на ПМЭФ рассказал РИА Новости, что рад взаимодействовать с жителями региона через социальные сети и находить решения их проблем.
Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Владимира Мазура врио губернатора Томской области, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая. В новой должности он завел Telegram-канал и страницу "ВКонтакте", а также призвал сделать то же самое коллег-чиновников.
"Еще до того, как активно появились социальные сети, я всегда стремился к общению. Через личные встречи, через общественные организации, считая, что непосредственное общение является основной основ в развитии того или иного муниципалитета, город. Через коммуникацию ты понимаешь актуальность и востребованность сегодняшнего дня, что сегодня люди хотят, какие запросы есть, и как ты на них можешь быстро отреагировать", - рассказал он.
По словам Мазура, общение с людьми всегда помогало ему в работе на разных должностях и позволяло по-настоящему вовлечь самих жителей в жизнь деревни, поселка или города.
"Я всегда общался, а когда появилась возможность такой быстрой и всеохватывающей коммуникации (соцсети)… признаюсь, что попробовал впервые, но это мне дает очень много информации... Вовлекая людей в обсуждение, я точно могу сказать, что не ошибся в своем решении. Практика показала, что можно находить быстрые ответы и решения на эти вопросы", - сказал глава Томской области.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 12:55Петербургский международный экономический форум — 2022
Захарова опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир МазурТомская областьРоссияСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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