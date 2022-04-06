Томская область и "Газпромбанк" договорились о развитии сотрудничества
Томская область и "Газпромбанк" договорились о развитии сотрудничества
ТОМСК, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов договорились о развитии сотрудничества при реализации инвестиционных проектов в регионе, сообщает обладминистрация.
"У Томской области и "Газпромбанка" уже большая и яркая история партнерства… Вместе мы реализовали одну из первых в России моделей государственно-частного партнерства, построив сразу 17 детских садов по всей области, решив десятилетиями нерешаемую проблему дефицита мест в детских садиках. Томский бизнес привлекает средства банка на развитие высокотехнологичных производств. Сотрудничество, выгодное региону, банку, бизнесу и томичам, мы будем только наращивать", - сказал Жвачкин.
В ходе рабочей встречи в Москве встречи губернатор и глава банка обсудили, в частности, финансирование таких инвестиционных программ и проектов, как строительство "Голландского квартала" и других жилищных проектов Томской домостроительной компании; строительство в Томске межyниверситетского кампуса; развитие новых производств на предприятии "Монолит-Строй"; увеличение кредитной линии для реализации импортозамещающих программ производителя пищевых продуктов "Кахети" и других.
Сергей Жвачкин и Андрей Акимов также рассмотрели возможность участия "Газпромбанка" в отраслях региональной экономики с большим инвестиционным потенциалом. В том числе в лесопромышленном комплексе, переработке дикоросов и развитии рыбохозяйственного комплекса. Делегация банка в ближайшее время посетит Томскую область для детального знакомства с планами бизнес-компаний.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпромбанком" и Томской областью было подписано в октябре 2012 года.