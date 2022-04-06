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Томская область и "Газпромбанк" договорились о развитии сотрудничества - РИА Новости, 06.04.2022
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Томская область
https://ria.ru/20220406/sotrudnichestvo-1782081042.html
Томская область и "Газпромбанк" договорились о развитии сотрудничества
Томская область и "Газпромбанк" договорились о развитии сотрудничества - РИА Новости, 06.04.2022
Томская область и "Газпромбанк" договорились о развитии сотрудничества
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов договорились о развитии сотрудничества при реализации... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:46
2022-04-06T13:46
томская область
экономика
андрей акимов
москва
россия
сергей жвачкин
томская область
томская домостроительная компания
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ТОМСК, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов договорились о развитии сотрудничества при реализации инвестиционных проектов в регионе, сообщает обладминистрация."У Томской области и "Газпромбанка" уже большая и яркая история партнерства… Вместе мы реализовали одну из первых в России моделей государственно-частного партнерства, построив сразу 17 детских садов по всей области, решив десятилетиями нерешаемую проблему дефицита мест в детских садиках. Томский бизнес привлекает средства банка на развитие высокотехнологичных производств. Сотрудничество, выгодное региону, банку, бизнесу и томичам, мы будем только наращивать", - сказал Жвачкин.В ходе рабочей встречи в Москве встречи губернатор и глава банка обсудили, в частности, финансирование таких инвестиционных программ и проектов, как строительство "Голландского квартала" и других жилищных проектов Томской домостроительной компании; строительство в Томске межyниверситетского кампуса; развитие новых производств на предприятии "Монолит-Строй"; увеличение кредитной линии для реализации импортозамещающих программ производителя пищевых продуктов "Кахети" и других.Сергей Жвачкин и Андрей Акимов также рассмотрели возможность участия "Газпромбанка" в отраслях региональной экономики с большим инвестиционным потенциалом. В том числе в лесопромышленном комплексе, переработке дикоросов и развитии рыбохозяйственного комплекса. Делегация банка в ближайшее время посетит Томскую область для детального знакомства с планами бизнес-компаний.Соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпромбанком" и Томской областью было подписано в октябре 2012 года.
https://ria.ru/20220310/tomsk-1777410934.html
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экономика, андрей акимов, москва, россия, сергей жвачкин, томская область, томская домостроительная компания, газпромбанк
13:46 06.04.2022
 
Томская область и "Газпромбанк" договорились о развитии сотрудничества

Томская область и "Газпромбанк" договорились о развитии сотрудничества

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТомск
Томск - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Томск
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ТОМСК, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов договорились о развитии сотрудничества при реализации инвестиционных проектов в регионе, сообщает обладминистрация.
Томской области и "Газпромбанка" уже большая и яркая история партнерства… Вместе мы реализовали одну из первых в России моделей государственно-частного партнерства, построив сразу 17 детских садов по всей области, решив десятилетиями нерешаемую проблему дефицита мест в детских садиках. Томский бизнес привлекает средства банка на развитие высокотехнологичных производств. Сотрудничество, выгодное региону, банку, бизнесу и томичам, мы будем только наращивать", - сказал Жвачкин.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 10:04
Томский губернатор поручил помочь бизнесу найти "окно возможностей"
В ходе рабочей встречи в Москве встречи губернатор и глава банка обсудили, в частности, финансирование таких инвестиционных программ и проектов, как строительство "Голландского квартала" и других жилищных проектов Томской домостроительной компании; строительство в Томске межyниверситетского кампуса; развитие новых производств на предприятии "Монолит-Строй"; увеличение кредитной линии для реализации импортозамещающих программ производителя пищевых продуктов "Кахети" и других.
Сергей Жвачкин и Андрей Акимов также рассмотрели возможность участия "Газпромбанка" в отраслях региональной экономики с большим инвестиционным потенциалом. В том числе в лесопромышленном комплексе, переработке дикоросов и развитии рыбохозяйственного комплекса. Делегация банка в ближайшее время посетит Томскую область для детального знакомства с планами бизнес-компаний.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпромбанком" и Томской областью было подписано в октябре 2012 года.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:36Томская область
Томская область отремонтировала 743 километра дорог
 
Томская областьЭкономикаАндрей АкимовМоскваРоссияСергей ЖвачкинТомская областьТомская домостроительная компанияГазпромбанк
 
 
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