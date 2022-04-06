https://ria.ru/20220406/sotrudnichestvo-1782081042.html

Томская область и "Газпромбанк" договорились о развитии сотрудничества

Томская область и "Газпромбанк" договорились о развитии сотрудничества - РИА Новости, 06.04.2022

Томская область и "Газпромбанк" договорились о развитии сотрудничества

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов договорились о развитии сотрудничества при реализации... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:46

2022-04-06T13:46

2022-04-06T13:46

томская область

экономика

андрей акимов

москва

россия

сергей жвачкин

томская область

томская домостроительная компания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774955782_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_518f7efa3fe1777a3b6643d64f1bf782.jpg

ТОМСК, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов договорились о развитии сотрудничества при реализации инвестиционных проектов в регионе, сообщает обладминистрация."У Томской области и "Газпромбанка" уже большая и яркая история партнерства… Вместе мы реализовали одну из первых в России моделей государственно-частного партнерства, построив сразу 17 детских садов по всей области, решив десятилетиями нерешаемую проблему дефицита мест в детских садиках. Томский бизнес привлекает средства банка на развитие высокотехнологичных производств. Сотрудничество, выгодное региону, банку, бизнесу и томичам, мы будем только наращивать", - сказал Жвачкин.В ходе рабочей встречи в Москве встречи губернатор и глава банка обсудили, в частности, финансирование таких инвестиционных программ и проектов, как строительство "Голландского квартала" и других жилищных проектов Томской домостроительной компании; строительство в Томске межyниверситетского кампуса; развитие новых производств на предприятии "Монолит-Строй"; увеличение кредитной линии для реализации импортозамещающих программ производителя пищевых продуктов "Кахети" и других.Сергей Жвачкин и Андрей Акимов также рассмотрели возможность участия "Газпромбанка" в отраслях региональной экономики с большим инвестиционным потенциалом. В том числе в лесопромышленном комплексе, переработке дикоросов и развитии рыбохозяйственного комплекса. Делегация банка в ближайшее время посетит Томскую область для детального знакомства с планами бизнес-компаний.Соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпромбанком" и Томской областью было подписано в октябре 2012 года.

https://ria.ru/20220310/tomsk-1777410934.html

https://ria.ru/20220302/dorogi-1776050522.html

москва

россия

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, андрей акимов, москва, россия, сергей жвачкин, томская область, томская домостроительная компания, газпромбанк