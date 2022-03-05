https://ria.ru/20220305/natsenka-1776682140.html

Томский губернатор договорился с пищевиками о торговой наценке

Томский губернатор договорился с пищевиками о торговой наценке - РИА Новости, 05.03.2022

Томский губернатор договорился с пищевиками о торговой наценке

Томский губернатор Сергей Жвачкин подписал с крупнейшим ритейлером региона и пищевиками меморандум о добровольном ограничении торговой надбавки на социально... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:33

2022-03-05T11:33

2022-03-05T11:33

экономика

томская область

сергей жвачкин

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ТОМСК, 5 мар – РИА Новости. Томский губернатор Сергей Жвачкин подписал с крупнейшим ритейлером региона и пищевиками меморандум о добровольном ограничении торговой надбавки на социально значимые продукты питания - не более чем на 5%, сообщает обладминистрация.В соответствии с меморандумом, крупнейшие региональные торговые сети компании "Лама" (супер- и гипермаркеты "F Citу", "Spar" и "Абрикос") ограничат пятью процентами торговую надбавку на социально значимую продукцию – мясо, масло, молоко, хлеб, крупы, овощи и другие продукты. К документу также присоединилась Томская ассоциация пищевиков, холдинг "Сибагро", "Межениновская птицефабрика", "Томское молоко" и "Деревенское молочко"."Вы знаете, что с инициативой об установлении максимальной торговой надбавки на социально значимые продукты питания выступили федеральные торговые сети. А сегодня мы подписываем меморандум о добровольном ограничении торговой надбавки на социально значимые продукты не более 5% с томскими пищевиками и крупнейшим ритейлером. Наша главная задача – защитить жителей Томской области", – сказал Жвачкин.Перед подписанием меморандума глава региона подчеркнул, что условия санкций доказали правильность взятого Томской областью десять лет назад курса на полную обеспеченность жителей продуктами собственного производства. За это время были реализованы многие инвестпроекты по строительству и реконструкции животноводческих ферм, власти помогли сельчанам закупить преимущественно российскую современную технику. Благодаря господдержке, хозяйства региона закупили 1735 новых тракторов и комбайнов."Именно поэтому томский АПК бьет рекорды по урожаю зерновых. Мы помогли аграриям обновить поголовье, и уже много лет наш животноводческий комплекс лидирует в Сибири по молочной продуктивности. Построив экономически эффективный агропромышленный комплекс, мы активно развиваем и перерабатывающие производства, с продукцией от премиального до эконом-класса. Скоро на прилавках появится даже томская сгущенка. А производство сыров за несколько лет у нас выросло более чем в 20 раз", - сказал губернатор.Жвачкин также обратил внимание на главный результат системной работы по поддержке АПК, перерабатывающих производств и развитию потребительского рынка – регион стал самодостаточным в выпуске основных продуктов питания, благодаря чему цены на большинство из них – одни из самых низких в Сибири."Так должно быть и дальше, невзирая на санкции и торговые войны, которые нашей стране объявил Запад", – подчеркнул он, добавив, что российский бизнес доказывает, что он не только экономически эффективный, но и социально ответственный.

https://ria.ru/20220303/produktsiya-1776265567.html

https://ria.ru/20220302/dorogi-1776050522.html

https://ria.ru/20220218/gazifikatsiya-1773498844.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, томская область, сергей жвачкин