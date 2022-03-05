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Томский губернатор договорился с пищевиками о торговой наценке
Томский губернатор договорился с пищевиками о торговой наценке - РИА Новости, 05.03.2022
Томский губернатор договорился с пищевиками о торговой наценке
Томский губернатор Сергей Жвачкин подписал с крупнейшим ритейлером региона и пищевиками меморандум о добровольном ограничении торговой надбавки на социально... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:33
2022-03-05T11:33
экономика
томская область
сергей жвачкин
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ТОМСК, 5 мар – РИА Новости. Томский губернатор Сергей Жвачкин подписал с крупнейшим ритейлером региона и пищевиками меморандум о добровольном ограничении торговой надбавки на социально значимые продукты питания - не более чем на 5%, сообщает обладминистрация.В соответствии с меморандумом, крупнейшие региональные торговые сети компании "Лама" (супер- и гипермаркеты "F Citу", "Spar" и "Абрикос") ограничат пятью процентами торговую надбавку на социально значимую продукцию – мясо, масло, молоко, хлеб, крупы, овощи и другие продукты. К документу также присоединилась Томская ассоциация пищевиков, холдинг "Сибагро", "Межениновская птицефабрика", "Томское молоко" и "Деревенское молочко"."Вы знаете, что с инициативой об установлении максимальной торговой надбавки на социально значимые продукты питания выступили федеральные торговые сети. А сегодня мы подписываем меморандум о добровольном ограничении торговой надбавки на социально значимые продукты не более 5% с томскими пищевиками и крупнейшим ритейлером. Наша главная задача – защитить жителей Томской области", – сказал Жвачкин.Перед подписанием меморандума глава региона подчеркнул, что условия санкций доказали правильность взятого Томской областью десять лет назад курса на полную обеспеченность жителей продуктами собственного производства. За это время были реализованы многие инвестпроекты по строительству и реконструкции животноводческих ферм, власти помогли сельчанам закупить преимущественно российскую современную технику. Благодаря господдержке, хозяйства региона закупили 1735 новых тракторов и комбайнов."Именно поэтому томский АПК бьет рекорды по урожаю зерновых. Мы помогли аграриям обновить поголовье, и уже много лет наш животноводческий комплекс лидирует в Сибири по молочной продуктивности. Построив экономически эффективный агропромышленный комплекс, мы активно развиваем и перерабатывающие производства, с продукцией от премиального до эконом-класса. Скоро на прилавках появится даже томская сгущенка. А производство сыров за несколько лет у нас выросло более чем в 20 раз", - сказал губернатор.Жвачкин также обратил внимание на главный результат системной работы по поддержке АПК, перерабатывающих производств и развитию потребительского рынка – регион стал самодостаточным в выпуске основных продуктов питания, благодаря чему цены на большинство из них – одни из самых низких в Сибири."Так должно быть и дальше, невзирая на санкции и торговые войны, которые нашей стране объявил Запад", – подчеркнул он, добавив, что российский бизнес доказывает, что он не только экономически эффективный, но и социально ответственный.
https://ria.ru/20220303/produktsiya-1776265567.html
https://ria.ru/20220302/dorogi-1776050522.html
https://ria.ru/20220218/gazifikatsiya-1773498844.html
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экономика, томская область, сергей жвачкин
11:33 05.03.2022
 
Томский губернатор договорился с пищевиками о торговой наценке

Губернатор Томской области Жвачкин договорился с пищевиками о торговой наценке

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Томской области Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Читать ria.ru в
ТОМСК, 5 мар – РИА Новости. Томский губернатор Сергей Жвачкин подписал с крупнейшим ритейлером региона и пищевиками меморандум о добровольном ограничении торговой надбавки на социально значимые продукты питания - не более чем на 5%, сообщает обладминистрация.
В соответствии с меморандумом, крупнейшие региональные торговые сети компании "Лама" (супер- и гипермаркеты "F Citу", "Spar" и "Абрикос") ограничат пятью процентами торговую надбавку на социально значимую продукцию – мясо, масло, молоко, хлеб, крупы, овощи и другие продукты. К документу также присоединилась Томская ассоциация пищевиков, холдинг "Сибагро", "Межениновская птицефабрика", "Томское молоко" и "Деревенское молочко".
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"Вы знаете, что с инициативой об установлении максимальной торговой надбавки на социально значимые продукты питания выступили федеральные торговые сети. А сегодня мы подписываем меморандум о добровольном ограничении торговой надбавки на социально значимые продукты не более 5% с томскими пищевиками и крупнейшим ритейлером. Наша главная задача – защитить жителей Томской области", – сказал Жвачкин.
Перед подписанием меморандума глава региона подчеркнул, что условия санкций доказали правильность взятого Томской областью десять лет назад курса на полную обеспеченность жителей продуктами собственного производства. За это время были реализованы многие инвестпроекты по строительству и реконструкции животноводческих ферм, власти помогли сельчанам закупить преимущественно российскую современную технику. Благодаря господдержке, хозяйства региона закупили 1735 новых тракторов и комбайнов.
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"Именно поэтому томский АПК бьет рекорды по урожаю зерновых. Мы помогли аграриям обновить поголовье, и уже много лет наш животноводческий комплекс лидирует в Сибири по молочной продуктивности. Построив экономически эффективный агропромышленный комплекс, мы активно развиваем и перерабатывающие производства, с продукцией от премиального до эконом-класса. Скоро на прилавках появится даже томская сгущенка. А производство сыров за несколько лет у нас выросло более чем в 20 раз", - сказал губернатор.
Жвачкин также обратил внимание на главный результат системной работы по поддержке АПК, перерабатывающих производств и развитию потребительского рынка – регион стал самодостаточным в выпуске основных продуктов питания, благодаря чему цены на большинство из них – одни из самых низких в Сибири.
"Так должно быть и дальше, невзирая на санкции и торговые войны, которые нашей стране объявил Запад", – подчеркнул он, добавив, что российский бизнес доказывает, что он не только экономически эффективный, но и социально ответственный.
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