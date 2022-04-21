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Томский губернатор расширил меры поддержки промышленных производств - РИА Новости, 21.04.2022
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Томский губернатор расширил меры поддержки промышленных производств
Томский губернатор расширил меры поддержки промышленных производств - РИА Новости, 21.04.2022
Томский губернатор расширил меры поддержки промышленных производств
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил новую меру государственной поддержки промышленных производств – компенсацию процентной ставки по кредиту на... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:50
2022-04-21T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сергей жвачкин
россия
томская область
фонд развития промышленности
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ТОМСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил новую меру государственной поддержки промышленных производств – компенсацию процентной ставки по кредиту на пополнение оборотных средств, сообщает в четверг обладминистрация."Мы расширяем антисанкционный пакет для реального сектора экономики по просьбе самих заводчан. Уверен, комплекс мер по поддержке промышленного производства, тесные контакты томских предприятий с наукой и крупнейшими российскими компаниями позволят сохранить высокую динамику отрасли", – сказал глава региона.Власти пояснили, что губернатор подписал постановление, которое регулирует порядок получения новой меры господдержки промышленности.Так, кредит на финансирование текущей финансовой деятельности должен быть в оформлен в этом году в российском банке, а размер компенсации не должен превышать 10% от ставки и быть не более 5 миллионов рублей для одного предприятия. При этом получатель господдержки должен входить в региональный перечень системообразующих организаций, обязан сохранить среднесписочную численность работников на уровне не менее 90% и среднемесячную зарплату не ниже размера минимальной заработной платы в Томской области. Получить новую меру господдержки можно через региональный Фонд развития промышленности.Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по промышленной политике Игорю Шатурному разъяснить руководителям томских предприятий новые возможности.Ранее глава региона поручал своим заместителям помочь местным экспортерам выйти на новые рынки и найти открывшиеся в условиях санкционных ограничений против России новые "окна возможностей".
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экономика, сергей жвачкин, россия, томская область, фонд развития промышленности
09:50 21.04.2022
 
Томский губернатор расширил меры поддержки промышленных производств

Губернатор Томской области Жвачкин расширил меры поддержки промышленных производств

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Томской области Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин . Архивное фото
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ТОМСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил новую меру государственной поддержки промышленных производств – компенсацию процентной ставки по кредиту на пополнение оборотных средств, сообщает в четверг обладминистрация.
"Мы расширяем антисанкционный пакет для реального сектора экономики по просьбе самих заводчан. Уверен, комплекс мер по поддержке промышленного производства, тесные контакты томских предприятий с наукой и крупнейшими российскими компаниями позволят сохранить высокую динамику отрасли", – сказал глава региона.
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Власти пояснили, что губернатор подписал постановление, которое регулирует порядок получения новой меры господдержки промышленности.
Так, кредит на финансирование текущей финансовой деятельности должен быть в оформлен в этом году в российском банке, а размер компенсации не должен превышать 10% от ставки и быть не более 5 миллионов рублей для одного предприятия. При этом получатель господдержки должен входить в региональный перечень системообразующих организаций, обязан сохранить среднесписочную численность работников на уровне не менее 90% и среднемесячную зарплату не ниже размера минимальной заработной платы в Томской области. Получить новую меру господдержки можно через региональный Фонд развития промышленности.
Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по промышленной политике Игорю Шатурному разъяснить руководителям томских предприятий новые возможности.
Ранее глава региона поручал своим заместителям помочь местным экспортерам выйти на новые рынки и найти открывшиеся в условиях санкционных ограничений против России новые "окна возможностей".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСергей ЖвачкинРоссияТомская областьФонд развития промышленности
 
 
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