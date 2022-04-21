https://ria.ru/20220421/podderzhka-1784636532.html

Томский губернатор расширил меры поддержки промышленных производств

Томский губернатор расширил меры поддержки промышленных производств - РИА Новости, 21.04.2022

Томский губернатор расширил меры поддержки промышленных производств

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил новую меру государственной поддержки промышленных производств – компенсацию процентной ставки по кредиту на... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:50

2022-04-21T09:50

2022-04-21T09:50

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

сергей жвачкин

россия

томская область

фонд развития промышленности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768333115_0:109:2714:1636_1920x0_80_0_0_b37dd6f79cd73f4473958b943688ef19.jpg

ТОМСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил новую меру государственной поддержки промышленных производств – компенсацию процентной ставки по кредиту на пополнение оборотных средств, сообщает в четверг обладминистрация."Мы расширяем антисанкционный пакет для реального сектора экономики по просьбе самих заводчан. Уверен, комплекс мер по поддержке промышленного производства, тесные контакты томских предприятий с наукой и крупнейшими российскими компаниями позволят сохранить высокую динамику отрасли", – сказал глава региона.Власти пояснили, что губернатор подписал постановление, которое регулирует порядок получения новой меры господдержки промышленности.Так, кредит на финансирование текущей финансовой деятельности должен быть в оформлен в этом году в российском банке, а размер компенсации не должен превышать 10% от ставки и быть не более 5 миллионов рублей для одного предприятия. При этом получатель господдержки должен входить в региональный перечень системообразующих организаций, обязан сохранить среднесписочную численность работников на уровне не менее 90% и среднемесячную зарплату не ниже размера минимальной заработной платы в Томской области. Получить новую меру господдержки можно через региональный Фонд развития промышленности.Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по промышленной политике Игорю Шатурному разъяснить руководителям томских предприятий новые возможности.Ранее глава региона поручал своим заместителям помочь местным экспортерам выйти на новые рынки и найти открывшиеся в условиях санкционных ограничений против России новые "окна возможностей".

https://ria.ru/20220418/onkodispanser-1784155962.html

https://ria.ru/20220406/sotrudnichestvo-1782081042.html

россия

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сергей жвачкин, россия, томская область, фонд развития промышленности