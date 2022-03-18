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Губернатор Жвачкин поздравил томичей с "Крымской весной" - РИА Новости, 18.03.2022
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Томская область
https://ria.ru/20220318/krym-1778845862.html
Губернатор Жвачкин поздравил томичей с "Крымской весной"
Губернатор Жвачкин поздравил томичей с "Крымской весной" - РИА Новости, 18.03.2022
Губернатор Жвачкин поздравил томичей с "Крымской весной"
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил жителей региона с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией на торжественном митинге-концерте в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:11
2022-03-18T14:11
томская область
владимир путин
россия
севастополь
республика крым
день воссоединения крыма с россией
общество
томская область
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ТОМСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил жителей региона с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией на торжественном митинге-концерте в Большом концертном зале томской государственной филармонии, сообщает в пятницу обладминистрация."У кого-то за эти восемь лет родились дети. Кто-то посадил сад. Кто-то построил дом. Но совсем другими эти годы были для жителей Донбасса и Луганска. 14 тысяч из них уже никогда не будут с нами. Для Донецка и Луганска это была ежедневная борьба за свободу, за право на русский язык, русскую культуру, русский мир, традиционные русские ценности", - сказал глава региона.Жвачкин отметил, что война подступала к России, терпеть это дальше было нельзя, и президент Владимир Путин принял "единственное верное решение о проведении специальной военной миротворческой операции"."Ее цель – раз и навсегда покончить на Украине с нацизмом, разоружить этих новых фашистов, отвести угрозу от мирных людей, от нашей страны. Сегодня бойцы и офицеры российских Вооруженных сил на той, на русской земле решают эту важнейшую задачу. Как наши деды и прадеды 80 лет назад. В этом преемственность поколений и сила России", - считает он.Томский губернатор сказал, что Запад развернул против России экономическую войну, признал, что "будет тяжело", однако "мы победим, мы справимся с любыми испытаниями, потому что мы русские, потому что мы – Россия!".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Договор о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года.
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владимир путин, россия, севастополь, республика крым, день воссоединения крыма с россией, общество, томская область, сергей жвачкин
14:11 18.03.2022
 
Губернатор Жвачкин поздравил томичей с "Крымской весной"

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил жителей региона с "Крымской весной"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Томской области Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
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ТОМСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил жителей региона с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией на торжественном митинге-концерте в Большом концертном зале томской государственной филармонии, сообщает в пятницу обладминистрация.
"У кого-то за эти восемь лет родились дети. Кто-то посадил сад. Кто-то построил дом. Но совсем другими эти годы были для жителей Донбасса и Луганска. 14 тысяч из них уже никогда не будут с нами. Для Донецка и Луганска это была ежедневная борьба за свободу, за право на русский язык, русскую культуру, русский мир, традиционные русские ценности", - сказал глава региона.
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Жвачкин отметил, что война подступала к России, терпеть это дальше было нельзя, и президент Владимир Путин принял "единственное верное решение о проведении специальной военной миротворческой операции".
"Ее цель – раз и навсегда покончить на Украине с нацизмом, разоружить этих новых фашистов, отвести угрозу от мирных людей, от нашей страны. Сегодня бойцы и офицеры российских Вооруженных сил на той, на русской земле решают эту важнейшую задачу. Как наши деды и прадеды 80 лет назад. В этом преемственность поколений и сила России", - считает он.
Томский губернатор сказал, что Запад развернул против России экономическую войну, признал, что "будет тяжело", однако "мы победим, мы справимся с любыми испытаниями, потому что мы русские, потому что мы – Россия!".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Договор о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года.
Томск - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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Томская областьВладимир ПутинРоссияСевастопольРеспублика КрымДень воссоединения Крыма с РоссиейОбществоТомская областьСергей Жвачкин
 
 
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