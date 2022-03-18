https://ria.ru/20220318/krym-1778845862.html

Губернатор Жвачкин поздравил томичей с "Крымской весной"

Губернатор Жвачкин поздравил томичей с "Крымской весной" - РИА Новости, 18.03.2022

Губернатор Жвачкин поздравил томичей с "Крымской весной"

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил жителей региона с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией на торжественном митинге-концерте в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:11

2022-03-18T14:11

2022-03-18T14:11

томская область

владимир путин

россия

севастополь

республика крым

день воссоединения крыма с россией

общество

томская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768333115_0:109:2714:1636_1920x0_80_0_0_b37dd6f79cd73f4473958b943688ef19.jpg

ТОМСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил жителей региона с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией на торжественном митинге-концерте в Большом концертном зале томской государственной филармонии, сообщает в пятницу обладминистрация."У кого-то за эти восемь лет родились дети. Кто-то посадил сад. Кто-то построил дом. Но совсем другими эти годы были для жителей Донбасса и Луганска. 14 тысяч из них уже никогда не будут с нами. Для Донецка и Луганска это была ежедневная борьба за свободу, за право на русский язык, русскую культуру, русский мир, традиционные русские ценности", - сказал глава региона.Жвачкин отметил, что война подступала к России, терпеть это дальше было нельзя, и президент Владимир Путин принял "единственное верное решение о проведении специальной военной миротворческой операции"."Ее цель – раз и навсегда покончить на Украине с нацизмом, разоружить этих новых фашистов, отвести угрозу от мирных людей, от нашей страны. Сегодня бойцы и офицеры российских Вооруженных сил на той, на русской земле решают эту важнейшую задачу. Как наши деды и прадеды 80 лет назад. В этом преемственность поколений и сила России", - считает он.Томский губернатор сказал, что Запад развернул против России экономическую войну, признал, что "будет тяжело", однако "мы победим, мы справимся с любыми испытаниями, потому что мы русские, потому что мы – Россия!".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Договор о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года.

https://ria.ru/20220302/dorogi-1776050522.html

https://ria.ru/20220215/produktsiya-1772871109.html

россия

севастополь

республика крым

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, севастополь, республика крым, день воссоединения крыма с россией, общество, томская область, сергей жвачкин