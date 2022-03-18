Губернатор Жвачкин поздравил томичей с "Крымской весной"
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил жителей региона с "Крымской весной"
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
ТОМСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил жителей региона с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией на торжественном митинге-концерте в Большом концертном зале томской государственной филармонии, сообщает в пятницу обладминистрация.
"У кого-то за эти восемь лет родились дети. Кто-то посадил сад. Кто-то построил дом. Но совсем другими эти годы были для жителей Донбасса и Луганска. 14 тысяч из них уже никогда не будут с нами. Для Донецка и Луганска это была ежедневная борьба за свободу, за право на русский язык, русскую культуру, русский мир, традиционные русские ценности", - сказал глава региона.
Жвачкин отметил, что война подступала к России, терпеть это дальше было нельзя, и президент Владимир Путин принял "единственное верное решение о проведении специальной военной миротворческой операции".
"Ее цель – раз и навсегда покончить на Украине с нацизмом, разоружить этих новых фашистов, отвести угрозу от мирных людей, от нашей страны. Сегодня бойцы и офицеры российских Вооруженных сил на той, на русской земле решают эту важнейшую задачу. Как наши деды и прадеды 80 лет назад. В этом преемственность поколений и сила России", - считает он.
Томский губернатор сказал, что Запад развернул против России экономическую войну, признал, что "будет тяжело", однако "мы победим, мы справимся с любыми испытаниями, потому что мы русские, потому что мы – Россия!".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Договор о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года.