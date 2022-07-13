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Суд арестовал обвиняемого в растрате бывшего томского вице-губернатора - РИА Новости, 13.07.2022
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Суд арестовал обвиняемого в растрате бывшего томского вице-губернатора
Суд арестовал обвиняемого в растрате бывшего томского вице-губернатора - РИА Новости, 13.07.2022
Суд арестовал обвиняемого в растрате бывшего томского вице-губернатора
Суд заключил под стражу бывшего заместителя губернатора Томской области, который обвиняется в организации растраты не менее 70 миллионов рублей, выделенных в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:52
2022-07-13T18:01
происшествия
россия
томская область
северск
следственный комитет россии (ск рф)
юрий гурдин
сергей жвачкин
владимир мазур
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НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего заместителя губернатора Томской области, который обвиняется в организации растраты не менее 70 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Образование", сообщает СУСК РФ по региону.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что силовики задержали бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина по делу о растрате. Позже в релизе СК РФ сообщил, что фигуранту вменяется растрата 70 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Образование".По предварительным данным СК РФ, с августа 2020 по ноябрь 2021 года с подачи чиновника и под его руководством директор одного из фондов Томской области растратил "не менее 70 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета в рамках национального проекта "Образование". Экс-замглавы Томской области предъявлено обвинение в организации растраты бюджетных денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Второму фигуранту дела тоже предъявлено обвинение в растрате.Гурдин занимал должность заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 года. Он ушел в отставку "в связи с окончанием срока служебного контракта" 12 мая 2022 года после отставки губернатора Сергея Жвачкина и назначения на пост врио главы региона Владимира Мазура.В администрации Томской области Гурдин отвечал за реализацию региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей. В частности, он курировал развитие Особой экономической зоны, промышленных парков и территории опережающего развития в Северске.
https://ria.ru/20220706/sud-1800679493.html
https://ria.ru/20220325/rastrata-1779980897.html
россия
томская область
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происшествия, россия, томская область, северск, следственный комитет россии (ск рф), юрий гурдин, сергей жвачкин, владимир мазур
17:52 13.07.2022 (обновлено: 18:01 13.07.2022)
 
Суд арестовал обвиняемого в растрате бывшего томского вице-губернатора

Суд арестовал бывшего вице-губернатора Томской области Гурдина, обвиняемого в растрате

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего заместителя губернатора Томской области, который обвиняется в организации растраты не менее 70 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Образование", сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что силовики задержали бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина по делу о растрате. Позже в релизе СК РФ сообщил, что фигуранту вменяется растрата 70 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Образование".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 14:26
СК предъявил обвинение генералам по делу о превышении полномочий
"Бывшему заместителю губернатора региона избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении томского управления СК.
По предварительным данным СК РФ, с августа 2020 по ноябрь 2021 года с подачи чиновника и под его руководством директор одного из фондов Томской области растратил "не менее 70 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета в рамках национального проекта "Образование". Экс-замглавы Томской области предъявлено обвинение в организации растраты бюджетных денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Второму фигуранту дела тоже предъявлено обвинение в растрате.
Гурдин занимал должность заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 года. Он ушел в отставку "в связи с окончанием срока служебного контракта" 12 мая 2022 года после отставки губернатора Сергея Жвачкина и назначения на пост врио главы региона Владимира Мазура.
В администрации Томской области Гурдин отвечал за реализацию региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей. В частности, он курировал развитие Особой экономической зоны, промышленных парков и территории опережающего развития в Северске.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 06:35
Новосибирский экс-замминистра транспорта пойдет под суд за растрату
 
ПроисшествияРоссияТомская областьСеверскСледственный комитет России (СК РФ)Юрий ГурдинСергей ЖвачкинВладимир Мазур
 
 
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