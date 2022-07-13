https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802258609.html

Суд арестовал обвиняемого в растрате бывшего томского вице-губернатора

Суд арестовал обвиняемого в растрате бывшего томского вице-губернатора - РИА Новости, 13.07.2022

Суд арестовал обвиняемого в растрате бывшего томского вице-губернатора

Суд заключил под стражу бывшего заместителя губернатора Томской области, который обвиняется в организации растраты не менее 70 миллионов рублей, выделенных в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:52

2022-07-13T17:52

2022-07-13T18:01

происшествия

россия

томская область

северск

следственный комитет россии (ск рф)

юрий гурдин

сергей жвачкин

владимир мазур

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НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего заместителя губернатора Томской области, который обвиняется в организации растраты не менее 70 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Образование", сообщает СУСК РФ по региону.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что силовики задержали бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина по делу о растрате. Позже в релизе СК РФ сообщил, что фигуранту вменяется растрата 70 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Образование".По предварительным данным СК РФ, с августа 2020 по ноябрь 2021 года с подачи чиновника и под его руководством директор одного из фондов Томской области растратил "не менее 70 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета в рамках национального проекта "Образование". Экс-замглавы Томской области предъявлено обвинение в организации растраты бюджетных денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Второму фигуранту дела тоже предъявлено обвинение в растрате.Гурдин занимал должность заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 года. Он ушел в отставку "в связи с окончанием срока служебного контракта" 12 мая 2022 года после отставки губернатора Сергея Жвачкина и назначения на пост врио главы региона Владимира Мазура.В администрации Томской области Гурдин отвечал за реализацию региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей. В частности, он курировал развитие Особой экономической зоны, промышленных парков и территории опережающего развития в Северске.

https://ria.ru/20220706/sud-1800679493.html

https://ria.ru/20220325/rastrata-1779980897.html

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томская область

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происшествия, россия, томская область, северск, следственный комитет россии (ск рф), юрий гурдин, сергей жвачкин, владимир мазур