https://ria.ru/20220419/nemolyaeva-1783722690.html

Биография Светланы Немоляевой

Биография Светланы Немоляевой - РИА Новости, 19.04.2022

Биография Светланы Немоляевой

Актриса театра и кино Светлана Владимировна Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Ее отец, Владимир Немоляев (1902-1987), был кинорежиссером, мать,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T01:22

2022-04-19T01:22

2022-04-19T01:22

справки

светлана немоляева

александр лазарев (политолог)

россия

ника

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Актриса театра и кино Светлана Владимировна Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Ее отец, Владимир Немоляев (1902-1987), был кинорежиссером, мать, Валентина Ладыгина (1907-1988) – звукооператором. Предки матери были украинскими дворянами, отец происходил из древнего старообрядческого рода. В детстве родители брали будущую актрису на съемки фильмов, где она играла в массовках. Дебютировала восьмилетняя Немоляева в комедии Константина Юдина "Близнецы" (1945) в роли девочки-озорницы Светочки. В 1958 году окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина (курс Леонида Волкова) с "красным" дипломом. С 1958 по 1959 годы Немоляева играла в труппе Московского драматического театра на Спартаковской (ныне – Московский драматический театр на Малой Бронной).С 1959 года и по настоящее время – актриса Московского академического театра им. Вл. Маяковского. В начале своей карьеры в театре имени Маяковского Светлана Немоляева играла Офелию в "Гамлете" Уильяма Шекспира, Майю в "Иркутской истории" Алексея Арбузова, Нинку в "Проводах белых ночей" Веры Пановой и др.Большой творческой удачей актрисы стала роль Бланш Дюбуа, которую Светлана Немоляева исполняла в спектакле режиссера Андрея Гончарова "Трамвай "Желание" (1970) по пьесе Теннесси Уильямса. Эта роль стала самой долгой в ее карьере – постановка шла 24 года. В числе других успешных работ того периода – мюзикл "Человек из Ламанчи" (1972), спектакли "Беседы с Сократом" (1975), "Да здравствует королева, виват!" (1977), "Кошка на раскаленной крыше" (1981), "Круг" (1988).В 1990-2000-х годах Немоляева играла Леди Нельсон в постановке "Виктория?" по Теренсу Реттигену, Эми Госуилл в спектакле "Кин IV", синьору Капулетти в "Чуме на оба ваши дома!" Григория Горина, Габриэль Малу в "Моем веке" Мишель Лоранс, Хохлакову в "Карамазовых" по Федору Достоевскому и др. В настоящее время актриса занята в постановках "Как важно быть серьезным" по комедии Оскара Уайльда (Леди Брэкнелл), "Плоды просвещения" по пьесе Льва Толстого (Кухарка), "Кант" литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса (Анна-Регина), "Бешеные деньги" (Надежда Чебоксарова) и "Таланты и поклонники" Александра Островского (Домна Пантелевна), "Мертвые души" (Просто приятная дама, Коробочка Настасья Петровна) и "Женитьба" Николая Гоголя (Фекла Ивановна).В кино первой серьезной работой Немоляевой стала главная роль Ольги Лариной в фильме-опере "Евгений Онегин" (1958). В конце 1960-х – начале 1970-х годов актриса снималась в фильмах "Короткие встречи" (1967), "Круг" (1972), "За час до рассвета" (1973), "В ожидании чуда" (1975), "Такая короткая долгая жизнь" (1975), "Дневной поезд" (1976). Большую популярность актрисе принесла роль Оли Рыжовой в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977). В следующей картине Рязанова "Гараж" (1979) актриса сыграла роль жены Гуськова. Светлана Немоляева снималась в главных ролях в картинах "Такая короткая долгая жизнь" (1975), "Ослиная шкура" (1982), "Карантин" (1983), "Предлагаю руку и сердце" (1988), "Подмосковная элегия" (2002), "Ленинградец" (2006), сериалах "Рельсы счастья" (2006), "Убийства по пятницам" (2018) и других. Также играла в фильмах и сериалах "Небеса обетованные" (1991), "Мелочи жизни" (сериал, 1992-1997), "Горько! " (1998), "Неудача Пуаро" (2002), "Сестры" (2004), "Зоя" (2010) и др. Среди киноработ актрисы последних лет – драма "Стажеры" (2018-2019), криминальный детектив "Мосгаз. Дело № 6: Формула мести" (2019), комедия "Дипломат" (2019), детектив "Старые кадры" (2020).Занималась озвучанием анимационных фильмов "Сокровища затонувших кораблей" (1973), "Домовой и хозяйка" (1988), "Столичный сувенир" (2004) и других.Светлана Немоляева – член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России, член Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ, академик Российской Академии кинематографических искусств "НИКА". Светлана Немоляева — народная артистка РСФСР (1980). Награждена орденом Почета (1998), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2012) степеней.В 2012 году актриса получила премию "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены". Лауреат премии "Звезда театрала-2014" в номинации "Лучшая женская роль второго плана".Удостоена театральных премий "Звезда театрала" (2012, 2014, 2019), "Золотая Маска" (2013, 2019). Лауреат кинопремии "Золотой Орел" за "Лучшую женскую роль на телевидении" (2020). Награждена почетным призом "Госпожа удача" имени Павла Луспекаева на фестивале кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок" за мужество и достоинство в профессии (2015), почетной грамотой президента России (2018). Светлана Немоляева была замужем за народным артистом РСФСР Александром Лазаревым (1938-2011). Их сын Александр Лазарев-младший – народный артист России, ведущий актер Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова".Внучка актрисы – Полина Лазарева, как и Светлана Немоляева, играет в Театре имени Маяковского. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, светлана немоляева, александр лазарев (политолог), россия, ника