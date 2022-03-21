https://ria.ru/20220321/aviakatastrofy-1779237858.html

Крупные авиакатастрофы в мире в 2019 - 2022 годах

Крупные авиакатастрофы в мире в 2019 - 2022 годах - РИА Новости, 21.03.2022

Крупные авиакатастрофы в мире в 2019 - 2022 годах

на юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На борту судна находились 133 человека. Информации о погибших РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:06

2022-03-21T12:06

2022-03-21T12:06

справки

авиакатастрофы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753873276_0:0:626:352_1920x0_80_0_0_fe25f6bd5060e8cc91300ff88977451a.jpg

202221 марта на юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На борту судна находились 133 человека. Информации о погибших и раненых не поступало, начались поисково-спасательные работы. Известно, что на месте крушения начался лесной пожар. 202110 октября в Татарстане самолет L-410 местного аэроклуба ДОСААФ разбился в Мензелинске. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Погибли 16 человек, шестеро пострадали. В самолете летели жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей и Татарстана. 6 июля самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту были 28 человек, все они погибли. 4 июля военно-транспортный самолет С-130 ВВС Филиппин разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. На борту самолета было 96 человек. В результате авиакатастрофы погибли 52 человека, в том числе 49 военнослужащих и трое гражданских лиц. Более 50 человек пострадали.9 января Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Индонезии. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он пропал с экранов радаров, а затем упал у острова Лаки. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. По информации главы Национального комитета по безопасности на транспорте, что борту самолета были только граждане Индонезии. 202025 сентября военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение возле города Чугуев в Харьковской области Украины во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По официальным данным, погибли 26 человек. 7 августа в индийском городе Кожикоде совершил жесткую посадку самолет Boeing-737 авиакомпании Air India, совершавший рейс из Дубая. На борту находились 174 пассажира, в том числе 10 детей, два пилота и пять членов экипажа. В результате крушения кабина пилотов и передняя часть самолета были полностью разрушены. Погибли 18 человек, включая двух членов экипажа, более 140 человек получили травмы. 22 мая самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, в котором находились 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. При первой попытке приземления самолет не выпустил шасси и трижды коснулся взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждению его двигателей. В результате катастрофы погибли 97 находившихся на борту человек, два пассажира выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал, от полученных травм в больнице скончалась одна девочка. 5 февраля самолет Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир – Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены. 8 января выполнявший рейс в Киев (Украина) Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на его борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Иранские власти сначала заявляли, что лайнер загорелся и упал из-за технических неполадок с двигателем. Но 11 января Генштаб иранских Вооруженных сил признал, что самолет по ошибке сбили силы ПВО: он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно – за крылатую ракету. 2 января самолет Ан-12 потерпел крушение через пять минут после взлета из аэропорта города Эль-Генейна в провинции Западный Дарфур в Судане. Суданские военные заявили о гибели 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, в их числе четверо детей. 201927 декабря в Алма-Ате (Казахстан) рейс Z2100 авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан в 7.22 (4.22 мск) при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. На борту самолета было 98 человек, включая пять членов экипажа. В результате крушения самолета 12 человек погибли и 49 пострадали. 10 декабря был признан разбившимся чилийский военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" с 38 людьми на борту. Военный самолет, перевозивший персонал для обслуживания нефтепровода, вылетел с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике 9 декабря в 16:55 по местному времени (22:55 мск). На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. После взлета связь с экипажем была прервана. 24 ноября в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго самолет Dornier-228 авиакомпании Busy Bee потерпел крушение через три минуты после взлета. Погибли как минимум 29 человек.3 июня в Индии в северо-восточном штате Ассам с радаров пропал военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС страны, на борту которого находились 13 человек. Воздушное судно направлялось на армейский аэродром в соседнем штате Аруначал-Прадеш, однако спустя полчаса после вылета самолет перестал выходить на связь с диспетчерами. Через несколько дней обломки разбившегося борта были найдены на склоне одной из гор в 16 километрах к северу от населенного пункта Липо. В авиакатастрофе выжить не удалось никому. 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам. 10 марта самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – представители 35 стран, в том числе трое россиян. 9 марта в Колумбии разбился самолет DC-3, принадлежавший авиакомпании Laser и совершавший рейс между городами Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и Вильявисенсио. Погибли все 12 человек, находившиеся на борту. 14 января в пригороде Тегерана рядом с городом Карадж в Иране разбился грузовой самолет Boeing 707, принадлежавший армии Ирана, он летел из Бишкека (Киргизия) в караджский аэропорт "Пайам", но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх". Пилот не справился с управлением при посадке, выехал за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район, где в тот момент не оказалось жителей, после чего загорелся. На борту были командир и 15 членов экипажа – все граждане Ирана. Выжил один человек, 15 погибли. Разбившийся самолет перевозил на борту 30 тонн мяса из Киргизии в Иран. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, авиакатастрофы, в мире