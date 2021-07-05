https://ria.ru/20210705/aviakatastrofa-1739971408.html

Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 52

Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 52 - РИА Новости, 05.07.2021

Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 52

Общее число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин на юго-западе страны увеличилось до 52, включая трех гражданских лиц, сообщает местный портал Inquirer... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:57

2021-07-05T16:57

2021-07-05T16:57

крушение военного самолета на филиппинах

с-130

филиппины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739798751_0:71:854:551_1920x0_80_0_0_8982c6c948f56d6c78077a44d5bc48fa.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Общее число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин на юго-западе страны увеличилось до 52, включая трех гражданских лиц, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на заявление министра обороны Делфина Лорензану.По его данным, погибли еще двое военных, таким образом количество жертв среди них возросло с 47 до 49, ранее также сообщалось о трех жертвах среди гражданских. Таким образом, среди погибших теперь числятся 49 военных и трое гражданских.Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу.

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти. 2021-07-05T16:57 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, крушение военного самолета на филиппинах, с-130, филиппины, в мире