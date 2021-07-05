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Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 52
Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 52 - РИА Новости, 05.07.2021
Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 52
Общее число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин на юго-западе страны увеличилось до 52, включая трех гражданских лиц, сообщает местный портал Inquirer... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:57
2021-07-05T16:57
крушение военного самолета на филиппинах
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филиппины
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Общее число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин на юго-западе страны увеличилось до 52, включая трех гражданских лиц, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на заявление министра обороны Делфина Лорензану.По его данным, погибли еще двое военных, таким образом количество жертв среди них возросло с 47 до 49, ранее также сообщалось о трех жертвах среди гражданских. Таким образом, среди погибших теперь числятся 49 военных и трое гражданских.Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца
На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти.
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видео, крушение военного самолета на филиппинах, с-130, филиппины, в мире
Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 52
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Общее число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин на юго-западе страны увеличилось до 52, включая трех гражданских лиц, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на заявление министра обороны Делфина Лорензану.
2021-07-05T16:57
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Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 52
16:57 05.07.2021
 
© REUTERS / PHILIPPINES ARMY JFT SULUКрушение самолета C-130 ВВС Филиппин
Крушение самолета C-130 ВВС Филиппин - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© REUTERS / PHILIPPINES ARMY JFT SULU

Число погибших при крушении военного самолета на юго-западе Филиппин выросло до 52

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Общее число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин на юго-западе страны увеличилось до 52, включая трех гражданских лиц, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на заявление министра обороны Делфина Лорензану.
По его данным, погибли еще двое военных, таким образом количество жертв среди них возросло с 47 до 49, ранее также сообщалось о трех жертвах среди гражданских. Таким образом, среди погибших теперь числятся 49 военных и трое гражданских.
Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу.
 
Крушение военного самолета на ФилиппинахС-130ФилиппиныВ мире
 
 
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