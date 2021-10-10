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Аэроклуб исключил ошибку пилотов разбившегося в Татарстане L-410
Аэроклуб исключил ошибку пилотов разбившегося в Татарстане L-410 - РИА Новости, 10.10.2021
Аэроклуб исключил ошибку пилотов разбившегося в Татарстане L-410
Предпосылок для крушения самолета в Татарстане не было, им управлял опытный экипаж, заявил начальник Мензелинского филиала центрального аэроклуба ДОСААФ Равиль... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T19:21
2021-10-10T19:43
происшествия
республика татарстан (татарстан)
l-410
россия
крушение самолета l-410 в татарстане
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КАЗАНЬ, 10 окт — РИА Новости. Предпосылок для крушения самолета в Татарстане не было, им управлял опытный экипаж, заявил начальник Мензелинского филиала центрального аэроклуба ДОСААФ Равиль Нурмехаметов.Нурмухаметов отметил, что накануне самолет "работал прекраснейшим образом", в воскресенье машина прошла проверки по всем контрольным листам."Никаких предпосылок не было. Взлетел нормально, но на высоте 70 метров прозвучала команда, что отказ двигателя, контролируют ситуацию. Действовали согласно всем необходимым инструкциям", — добавил начальник аэроклуба.Саму модель самолета Нурмехаметов назвал достаточно хорошей и качественно спроектированной, он подчеркнул, что машина способна приземлиться в нештатной ситуации."Тут надо разбираться, человеческий фактор или технический. Самолет исправен, люди очень опытные — у меня просто нет комментариев", — заключил он.Самолет L-410 местного аэроклуба ДОСААФ разбился утром в Мензелинске. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По последним данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали. В самолете летели жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей и Татарстана.Пять человек доставили в Набережные Челны, они находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще одного человека в крайне тяжелом состоянии вертолетом перевезли в Республиканскую клиническую больницу в Казани.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.L-410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация началась в 1973-м.
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Кадры с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане
На борту самолёта находились 23 человека, семерых из них обнаружили живыми, уточнили в МЧС.
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происшествия, республика татарстан (татарстан), l-410, россия, крушение самолета l-410 в татарстане
19:21 10.10.2021 (обновлено: 19:43 10.10.2021)
 
Аэроклуб исключил ошибку пилотов разбившегося в Татарстане L-410

Аэроклуб заявил, что экипаж упавшего в Татарстане L-410 был опытным, а самолет исправен

© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЛегкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео)
Легкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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КАЗАНЬ, 10 окт — РИА Новости. Предпосылок для крушения самолета в Татарстане не было, им управлял опытный экипаж, заявил начальник Мензелинского филиала центрального аэроклуба ДОСААФ Равиль Нурмехаметов.
"Это были очень высококвалифицированные командиры корабля, летчики-пилоты, очень известные в наших кругах. Поэтому ошибку с их стороны я исключаю практически", — подчеркнул он.
Нурмухаметов отметил, что накануне самолет "работал прекраснейшим образом", в воскресенье машина прошла проверки по всем контрольным листам.
"Никаких предпосылок не было. Взлетел нормально, но на высоте 70 метров прозвучала команда, что отказ двигателя, контролируют ситуацию. Действовали согласно всем необходимым инструкциям", — добавил начальник аэроклуба.
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Саму модель самолета Нурмехаметов назвал достаточно хорошей и качественно спроектированной, он подчеркнул, что машина способна приземлиться в нештатной ситуации.
"Тут надо разбираться, человеческий фактор или технический. Самолет исправен, люди очень опытные — у меня просто нет комментариев", — заключил он.
Самолет L-410 местного аэроклуба ДОСААФ разбился утром в Мензелинске. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По последним данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали. В самолете летели жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей и Татарстана.
Пять человек доставили в Набережные Челны, они находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще одного человека в крайне тяжелом состоянии вертолетом перевезли в Республиканскую клиническую больницу в Казани.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
L-410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация началась в 1973-м.
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)L-410РоссияКрушение самолета L-410 в Татарстане
 
 
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