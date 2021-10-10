https://ria.ru/20211010/samolet-1753912066.html

Аэроклуб исключил ошибку пилотов разбившегося в Татарстане L-410

Аэроклуб исключил ошибку пилотов разбившегося в Татарстане L-410 - РИА Новости, 10.10.2021

Аэроклуб исключил ошибку пилотов разбившегося в Татарстане L-410

Предпосылок для крушения самолета в Татарстане не было, им управлял опытный экипаж, заявил начальник Мензелинского филиала центрального аэроклуба ДОСААФ Равиль... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T19:21

2021-10-10T19:21

2021-10-10T19:43

происшествия

республика татарстан (татарстан)

l-410

россия

крушение самолета l-410 в татарстане

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КАЗАНЬ, 10 окт — РИА Новости. Предпосылок для крушения самолета в Татарстане не было, им управлял опытный экипаж, заявил начальник Мензелинского филиала центрального аэроклуба ДОСААФ Равиль Нурмехаметов.Нурмухаметов отметил, что накануне самолет "работал прекраснейшим образом", в воскресенье машина прошла проверки по всем контрольным листам."Никаких предпосылок не было. Взлетел нормально, но на высоте 70 метров прозвучала команда, что отказ двигателя, контролируют ситуацию. Действовали согласно всем необходимым инструкциям", — добавил начальник аэроклуба.Саму модель самолета Нурмехаметов назвал достаточно хорошей и качественно спроектированной, он подчеркнул, что машина способна приземлиться в нештатной ситуации."Тут надо разбираться, человеческий фактор или технический. Самолет исправен, люди очень опытные — у меня просто нет комментариев", — заключил он.Самолет L-410 местного аэроклуба ДОСААФ разбился утром в Мензелинске. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По последним данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали. В самолете летели жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей и Татарстана.Пять человек доставили в Набережные Челны, они находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще одного человека в крайне тяжелом состоянии вертолетом перевезли в Республиканскую клиническую больницу в Казани.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.L-410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация началась в 1973-м.

https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753893214.html

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Кадры с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане На борту самолёта находились 23 человека, семерых из них обнаружили живыми, уточнили в МЧС. 2021-10-10T19:21 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, республика татарстан (татарстан), l-410, россия, крушение самолета l-410 в татарстане