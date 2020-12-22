https://ria.ru/20201222/krushenie-1590481186.html

На Украине арестовали руководителя полетов из-за крушения Ан-26

На Украине арестовали руководителя полетов из-за крушения Ан-26

Печерский районный суд Киева отправил под арест без права внесения залога Александра Жука, который является руководителем полетов военной части и проходит... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T23:45

2020-12-22T23:45

2020-12-22T23:45

ан-26

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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил под арест без права внесения залога Александра Жука, который является руководителем полетов военной части и проходит подозреваемым по делу о крушении Ан-26 в Харьковской области, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).Во вторник днем Печерский районный суд Киева арестовал без альтернативы внесения залога подозреваемого в деле о крушении самолета Ан-26 под Харьковом командира воинской части Вячеслава Глазунова."Руководителю полетов избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - сообщили в пресс-службе в комментарии агентству УНН.Ранее глава правительственной комиссии по расследованию крушения Ан-26 под Харьковом, вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что комиссия установила все причины аварии, среди которых - технические неисправности самолета и систематические нарушения правил выполнения полетов. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование этой авиакатастрофы на завершающем этапе, оно находится на особом контроле.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

https://ria.ru/20200926/vyzhivshiy-1577814750.html

https://ria.ru/20201023/aviakatastrofa-1581133099.html

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ан-26, харьковская область, харьков, киев, украина, в мире