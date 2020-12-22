Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/krushenie-1590481186.html
На Украине арестовали руководителя полетов из-за крушения Ан-26
На Украине арестовали руководителя полетов из-за крушения Ан-26
Печерский районный суд Киева отправил под арест без права внесения залога Александра Жука, который является руководителем полетов военной части и проходит... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T23:45
2020-12-22T23:45
ан-26
харьковская область
харьков
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577823813_0:116:3063:1840_1920x0_80_0_0_912f2f93335f6e32293d9668cb885de5.jpg
КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил под арест без права внесения залога Александра Жука, который является руководителем полетов военной части и проходит подозреваемым по делу о крушении Ан-26 в Харьковской области, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).Во вторник днем Печерский районный суд Киева арестовал без альтернативы внесения залога подозреваемого в деле о крушении самолета Ан-26 под Харьковом командира воинской части Вячеслава Глазунова."Руководителю полетов избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - сообщили в пресс-службе в комментарии агентству УНН.Ранее глава правительственной комиссии по расследованию крушения Ан-26 под Харьковом, вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что комиссия установила все причины аварии, среди которых - технические неисправности самолета и систематические нарушения правил выполнения полетов. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование этой авиакатастрофы на завершающем этапе, оно находится на особом контроле.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.
https://ria.ru/20200926/vyzhivshiy-1577814750.html
https://ria.ru/20201023/aviakatastrofa-1581133099.html
харьковская область
харьков
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577823813_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_be2c0d417777e1e05d1056b0dccb0284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ан-26, харьковская область, харьков, киев, украина, в мире

На Украине арестовали руководителя полетов из-за крушения Ан-26

23:45 22.12.2020
 
© AP Photo / Andriy AndriyenkoОцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил под арест без права внесения залога Александра Жука, который является руководителем полетов военной части и проходит подозреваемым по делу о крушении Ан-26 в Харьковской области, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).
Во вторник днем Печерский районный суд Киева арестовал без альтернативы внесения залога подозреваемого в деле о крушении самолета Ан-26 под Харьковом командира воинской части Вячеслава Глазунова.
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 15:50
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
"Руководителю полетов избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - сообщили в пресс-службе в комментарии агентству УНН.
Ранее глава правительственной комиссии по расследованию крушения Ан-26 под Харьковом, вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что комиссия установила все причины аварии, среди которых - технические неисправности самолета и систематические нарушения правил выполнения полетов. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование этой авиакатастрофы на завершающем этапе, оно находится на особом контроле.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек.
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 09:47
Стали известны причины катастрофы Ан-26 под Харьковом
По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.
 
Ан-26Харьковская областьХарьковКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
05:31Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ
05:20Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов
Лента новостейМолния